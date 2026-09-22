“Lo que el nido nos enseñó”, el documental cordobés sobre una cóndor nacida en la Pampa de Achala

FOTO: La pichona Suyai, protegida en el nido donde nació (captura de video).

En el corazón de las Sierras Grandes de Córdoba, un equipo audiovisual cordobés llevó a cabo un exhaustivo monitoreo de diez meses sobre el desarrollo de una pichona de cóndor nacida en estado salvaje.

La iniciativa comenzó con el propósito de registrar minuciosamente cada fase biológica de la ave, desde el período de incubación hasta las etapas previas a su primer vuelo en libertad.

A esta joven ejemplar la bautizaron Suyai, vocablo que simboliza la esperanza dentro de la iniciativa.

Sin embargo, el curso de la producción dio un giro inesperado cuando los investigadores descubrieron los restos sin vida de un espécimen adulto en la plataforma del nido.

Este trágico suceso redefinió por completo el rumbo del proyecto, transformando la simple observación biológica en un llamado de alerta sobre los diversos peligros y presiones generados por la actividad humana sobre esta especie emblemática de la fauna sudamericana.

A partir de esa reveladora experiencia cobró vida "Lo que el nido nos enseñó", un largometraje independiente de 45 minutos de duración con guion y dirección de Lucas Topa.

La captura fotográfica y los registros de aceleración temporal estuvieron a cargo de Javier Sterbenc y Fede Krypner, sumados a las valiosas contribuciones de especialistas en conservación y biología como Juan Feijoo, María Ahumada y la educadora Cíntia Gómez.

El imponente paisaje serrano de Pampa de Achala no sólo sirvió como locación, sino como un elemento narrativo central de la película.

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El lanzamiento de la obra se realizó de manera simultánea en internet y en una proyección al aire libre en el propio territorio de rodaje, donde, minutos antes de la exhibición, un grupo de 32 cóndores sobrevoló el predio para coronar la jornada.

El periplo de Suyai logró construir una amplia comunidad de seguidores en el entorno virtual, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales previas al estreno y miles de visualizaciones inmediatas tras su publicación.

De este modo, la íntima travesía de esta ave de las alturas se convirtió en un disparador colectivo para reflexionar acerca de cómo elegimos convivir y proteger a la fauna nativa de nuestro país.