Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.
El sorteo número 13039 de la Quiniela Turista se realizó el martes 22 de septiembre a las 22:15, destacando el número 0212 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Soldado)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13039 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0212, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0212
2° 1732
3° 5071
4° 0560
5° 7775
6° 4712
7° 2593
8° 3420
9° 6506
10° 7461
11° 7714
12° 4414
13° 3276
14° 1317
15° 6023
16° 8868
17° 6586
18° 9352
19° 9399
20° 9578
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13039 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 0212, correspondiente a "A primera (Soldado)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela.