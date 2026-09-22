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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

El sorteo número 13039 de la Quiniela Turista se realizó el martes 22 de septiembre a las 22:15, destacando el número 0212 en la primera posición, correspondiente a "A primera (Soldado)".

22/09/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 13039 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0212, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0212
2° 1732
3° 5071
4° 0560
5° 7775
6° 4712
7° 2593
8° 3420
9° 6506
10° 7461
11° 7714
12° 4414
13° 3276
14° 1317
15° 6023
16° 8868
17° 6586
18° 9352
19° 9399
20° 9578

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13039 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 22 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 0212, correspondiente a "A primera (Soldado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio oficial de la Quiniela.

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