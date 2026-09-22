Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 22 de septiembre.

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El número de sorteo 13039 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 22 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 0212, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Soldado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0212

2° 1732

3° 5071

4° 0560

5° 7775

6° 4712

7° 2593

8° 3420

9° 6506

10° 7461

11° 7714

12° 4414

13° 3276

14° 1317

15° 6023

16° 8868

17° 6586

18° 9352

19° 9399

20° 9578