Cristalli, de la UEPC: “Las pruebas PISA muestran que hay demasiados contenidos sin profundizar”

¿Qué percepción tiene sobre el estado actual de la educación en el país y en Córdoba a la luz de los recientes resultados de las pruebas PISA?

Las pruebas PISA mostraron una reducción generalizada en los estándares alcanzados por los alumnos a nivel global. En la Argentina, este retroceso responde a un proceso de desinversión educativa acumulado en los últimos 8 o 10 años, considerando que las evaluaciones se realizan a estudiantes de 15 años. La inversión en educación cayó del 6% del PBI a menos del 4% en la gestión de Mauricio Macri, se recuperó levemente durante el gobierno de Alberto Fernández y volvió a reducirse drásticamente bajo la administración de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 asistimos a un desfinanciamiento sostenido y a un retiro del Estado nacional como garante del derecho a la educación establecido en la Ley de Educación Nacional. Esto se traduce en la eliminación del FONID, la suspensión de la paritaria nacional, la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo y el corte de recursos para infraestructura, conectividad, comedores escolares, becas, capacitación docente y escuelas técnicas, llegando a las provincias únicamente la quinta hora y el programa de alfabetización.

En el ranking de PISA, la Argentina es superada en América del Sur por países con mayores niveles de pobreza. ¿La falta de recursos explica por sí sola este retroceso en la calidad educativa?

No es el único factor, pero la falta de recursos y la pérdida del poder adquisitivo salarial impactan de forma directa. También influye la manera en que cada país prepara a sus alumnos para las evaluaciones estandarizadas, como ocurre en Chile. Asimismo, las condiciones socioeconómicas y el contexto de las familias condicionan el seguimiento de las trayectorias escolares. Las pruebas PISA demuestran que los países con mejores rendimientos cuentan con un Estado presente, escuelas mejor organizadas, mejores salarios docentes, menor cantidad de contenidos abordados con mayor tiempo de desarrollo y un acompañamiento integral a las trayectorias educativas y familiares.

¿Por qué la Argentina dejó de ser la potencia educativa que fue a comienzos del siglo XX, cuando era uno de los pocos países plenamente alfabetizados?

Hoy los niveles de escolarización y permanencia en el sistema son sensiblemente más altos que hace un siglo. Más allá de las mediciones puntuales, la educación argentina debe evaluarse por la formación integral del ciudadano y el potencial de sus egresados. El país sigue formando profesionales, científicos e investigadores de altísima capacidad para resolver problemas en el mundo laboral.

Sin embargo, desde el ámbito universitario se señala con frecuencia que los ingresantes llegan con serias deficiencias de aprendizaje, como la falta de comprensión lectora o el desconocimiento de las operaciones matemáticas básicas.

Es una realidad atravesada por múltiples factores, entre ellos el contexto socioeconómico. No obstante, la masa de estudiantes que permanece y egresa es hoy mucho mayor. Para revertir estas dificultades, PISA sugiere no abrumar con excesivos contenidos, sino concentrarse en aprendizajes fundamentales como alfabetización, comprensión lectora, matemática y ciencias, otorgándoles mayor tiempo de profundización.

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¿Considera que el diseño curricular actual abarca un exceso de materias y contenidos que no se llegan a profundizar?

Sí, la experiencia internacional demuestra que el éxito educativo radica en desarrollar menos contenidos pero con más tiempo de trabajo escolar, mejor organización institucional y atención a la diversidad. A esto se suma la caída global de la natalidad, que provocará una menor matrícula estudiantil. Para la Argentina, este fenómeno representa una oportunidad para reorganizar la estructura docente, trabajar por proyectos y brindar una atención personalizada a estudiantes con dificultades, discapacidades o altas capacidades, integrando activamente a las familias.

¿Se percibe también un deterioro en la convivencia escolar y una pérdida de respeto hacia la autoridad de los docentes por parte de los padres y alumnos?

Es un reflejo de lo que sucede en la sociedad en general. Para garantizar un clima escolar armónico, es indispensable recuperar el principio de autoridad de los equipos directivos y docentes. Las situaciones de agresión cotidianas desvían a la escuela de su eje central. Desde el ámbito sindical, junto a la Internacional de la Educación y la UNESCO, logramos que se declare al vínculo pedagógico entre docente y alumno como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Frente a la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, ¿existe el riesgo de que la máquina reemplace el rol del educador?

Las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial deben incorporarse con fines didácticos, pero jamás podrán reemplazar la dimensión humana de la enseñanza. El vínculo pedagógico se fundamenta en la mirada, la empatía, el abrazo y la contención afectiva del docente hacia el estudiante.

¿Cómo evalúa el nivel de formación con el que egresan los profesores y maestros en la actualidad?

Los docentes egresan con una sólida preparación en la especificidad de sus asignaturas. No obstante, en los institutos de formación falta preparar al docente para asumir su rol en las políticas públicas y brindarle herramientas para gestionar las tensiones y problemáticas cotidianas de las escuelas. Del mismo modo, los equipos directivos requieren capacitación en gestión institucional para no absorber su tiempo únicamente en la resolución de urgencias administrativas o edilicias.

Como secretario general de la UEPC, ¿cuánto tiempo de su gestión absorbe la discusión salarial?

Absorbe una parte sustancial de la agenda porque la demanda salarial es permanente, más aún en un contexto de ajuste nacional y pérdida del poder adquisitivo. Además de exigir inversiones en salarios, formación e infraestructura, acompañamos la transformación educativa en la provincia. Sobre el programa Transformar Córdoba, nuestras encuestas indican que el 70% de los docentes está de acuerdo con los cambios propuestos, aunque expresan malestar por la sobrecarga administrativa que conlleva.

¿Tienen dimensión del trastorno que causan en la vida familiar y en el aprendizaje los paros docentes cuando las negociaciones se extienden?

Somos plenamente conscientes de que la escuela es el principal ordenador social junto con el trabajo. En UEPC no convocamos a medidas de fuerza de manera irresponsable, sino ante la falta de respuestas de las autoridades. Pedimos a la sociedad que revalorice la tarea docente, acompañe el trabajo cotidiano en las aulas y defienda la educación pública frente a los proyectos que buscan desmantelarla.

¿Extraña el ejercicio de la docencia frente al aula?

Sí, disfrutaba enormemente el contacto diario con los alumnos en la escuela y la posibilidad de transformar realidades a través de un gesto o una palabra.

Para concluir, ¿qué recomendación de lectura, película o serie nos sugiere?

Recomiendo la serie "El cementerio", una producción policial centrada en la investigación de casos especiales que ofrece enfoques y mensajes muy interesantes.

Entrevista de Sergio Suppo.