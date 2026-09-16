PISA 2025: UEPC advirtió por las desigualdades y puso el foco en Córdoba

FOTO: UEPC advirtió por las desigualdades y puso el foco en Córdoba.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 volvieron a poner bajo análisis el desempeño educativo argentino. En ese contexto, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), a través del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC), difundió un informe en el que propone analizar los resultados más allá de los puntajes y relacionarlos con las condiciones sociales, económicas y educativas.

La evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró una caída de los resultados argentinos respecto de 2022: 13 puntos menos en ciencias, 12 en lectura y 11 en matemática. Los promedios fueron de 393 puntos en ciencias, 389 en lectura y 367 en matemática.

Desde UEPC señalaron que el retroceso argentino forma parte de una tendencia internacional, pero plantearon que el análisis debe contemplar también las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones.

Argentina volvió a retroceder en las tres áreas

Según los datos de la OCDE, los resultados de Argentina en 2025 estuvieron por debajo de los registrados en 2022 y también de los de 2018 en las tres áreas principales evaluadas.

El informe de UEPC remarca además que una mayoría de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzó el Nivel 2, considerado por PISA como el umbral de competencias básicas.

La proporción de alumnos ubicada en el Nivel 1 o inferior alcanzó el 75,8% en matemática, el 59,6% en lectura y el 59,3% en ciencias.

Para el gremio docente, estos resultados no pueden interpretarse de manera aislada de las condiciones en las que los estudiantes desarrollaron sus trayectorias escolares.

El desempeño de Córdoba

Uno de los principales ejes del análisis de UEPC es la comparación entre Córdoba y el promedio nacional.

De acuerdo con los datos incluidos en el informe, Córdoba obtuvo 417 puntos en lectura, 393 en matemática y 434 en ciencias. En relación con 2022, la provincia mantuvo prácticamente su desempeño en lectura y matemática y registró una mejora en ciencias.

La OCDE confirma los resultados nacionales y la evolución general de PISA 2025, mientras que el análisis específico de Córdoba surge de la muestra adicional realizada en la provincia.

El informe de UEPC destaca que la brecha entre Córdoba y el promedio argentino se amplió entre 2022 y 2025: pasó de 18 a 28 puntos en lectura, de 16 a 26 en matemática y de 16 a 41 en ciencias.

Para la organización, esta diferencia constituye un dato relevante para discutir las desigualdades territoriales del sistema educativo.

El financiamiento, en el centro del debate

El documento elaborado por ICIEC-UEPC vincula los resultados con el financiamiento educativo y cuestiona la reducción de la participación del Estado nacional en el sostenimiento de políticas educativas.

El gremio señala como factores relevantes la suspensión del FONID, la discontinuidad de programas socioeducativos y la interrupción de determinadas políticas vinculadas con materiales y recursos educativos.

Desde UEPC sostienen que estas decisiones trasladan una mayor responsabilidad a las provincias y pueden ampliar las diferencias entre jurisdicciones.

El Gobierno nacional, por su parte, interpretó los resultados de PISA 2025 como consecuencia de las trayectorias educativas iniciadas en años anteriores y atribuyó el deterioro a las políticas implementadas por gestiones anteriores. La Secretaría de Educación planteó además la necesidad de avanzar con cambios estructurales centrados en los aprendizajes fundamentales.

Menos desigualdad y más continuidad

El informe de UEPC plantea que la discusión sobre PISA no debería limitarse a los rankings internacionales o a la evolución de los puntajes.

Entre las propuestas que enumera aparecen la reducción de las desigualdades sociales, un mayor financiamiento nacional y mecanismos de compensación entre provincias, además de garantizar infraestructura, conectividad, materiales y recursos educativos.

También propone dar continuidad a las políticas curriculares, reducir la cantidad de contenidos para trabajarlos con mayor profundidad y fortalecer la formación docente gratuita y en servicio.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de revisar la organización de la jornada laboral docente para contemplar no solo el tiempo frente a los estudiantes, sino también las tareas de planificación, reuniones institucionales y elaboración de materiales.

El desafío para Córdoba

Aunque el análisis de UEPC destaca la evolución de Córdoba respecto del promedio nacional, el propio informe advierte que los desempeños provinciales todavía pueden mejorar.

En ese sentido, plantea fortalecer las condiciones de trabajo docente, recuperar el salario, garantizar el acceso a materiales y recursos y ampliar las instancias de formación y acompañamiento.

La discusión sobre los resultados de PISA 2025 queda así atravesada por dos dimensiones: el deterioro general que muestran los datos argentinos y las diferencias cada vez más marcadas entre las distintas jurisdicciones.

Para UEPC, el desafío educativo no pasa solamente por mejorar los puntajes, sino por generar condiciones sociales, económicas y pedagógicas que permitan sostener los aprendizajes en todo el país.