¿Thiago Cardozo se pierde el clásico cordobés por ir a la selección de Uruguay?
El arquero de Belgrano figura en la lista de reservados del elenco dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA. En el vecino país dan por hecho que estará en la nómina final. El Talleres-Belgrano es el 4 de octubre.
16/09/2026 | 13:31Redacción Cadena 3
FOTO: Cardozo lleva 10 vallas en cero.
Thiago Cardozo podría perderse el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por una convocatoria a la selección de Uruguay.
El arquero del “Pirata” figura en la lista de reservados del seleccionado dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA.
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En Uruguay dan por hecho que Cardozo integrará la nómina definitiva.
Así lo señaló el periodista Sebastián Giovanelli, aunque resta la oficialización.
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El posible llamado supone un problema para Belgrano, ya que el clásico ante Talleres está programado para el domingo 4 de octubre, en una fecha que coincide con los compromisos internacionales de la selección uruguaya, que realizará una gira por Asia.
De confirmarse su convocatoria, el conjunto de Alberdi deberá afrontar el clásico cordobés sin uno de sus habituales titulares bajo los tres palos.
Lectura rápida
¿Quién podría perderse el clásico cordobés?
Thiago Cardozo podría perderse el clásico entre Talleres y Belgrano.
¿Por qué podría perderse el partido?
Por una convocatoria a la selección de Uruguay.
¿Quién es el director técnico de la selección uruguaya?
El director técnico es Diego Forlán.
¿Cuándo está programado el clásico?
El clásico está programado para el domingo 4 de octubre.
¿Qué implicaría su convocatoria para Belgrano?
Implicaría jugar sin uno de sus habituales titulares en el arco.