¿Thiago Cardozo se pierde el clásico cordobés por ir a la selección de Uruguay?

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Thiago Cardozo podría perderse el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por una convocatoria a la selección de Uruguay.

El arquero del “Pirata” figura en la lista de reservados del seleccionado dirigido por Diego Forlán para la próxima Fecha FIFA.

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En Uruguay dan por hecho que Cardozo integrará la nómina definitiva.

Así lo señaló el periodista Sebastián Giovanelli, aunque resta la oficialización.

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El posible llamado supone un problema para Belgrano, ya que el clásico ante Talleres está programado para el domingo 4 de octubre, en una fecha que coincide con los compromisos internacionales de la selección uruguaya, que realizará una gira por Asia.

De confirmarse su convocatoria, el conjunto de Alberdi deberá afrontar el clásico cordobés sin uno de sus habituales titulares bajo los tres palos.