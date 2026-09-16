FOTO: La condena a Claudio Contardi fue confirmada, pero la pena se redujo a 18 años y seis meses

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) – La Sala Quinta del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra Claudio Contardi, quien fue condenado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género contra su ex pareja, Julieta Prandi, pero le redujo la pena.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño respondieron al recurso de apelación presentado por la defensa de Contardi, Fernando Ezequiel Sicilia, y en el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas confirmaron la condena, pero excluyeron un agravante.

En la resolución de 56 páginas, los magistrados decidieron "excluir la agravante relativa a la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características", por lo que redujeron la pena de 19 años, que había otorgado el Tribunal de Campana, a 18 años y seis meses de prisión.

Sicilia había planteado en la apelación una serie de irregularidades, las cuales fueron respondidas por Bouchoux y Budiño. Una de las réplicas es que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico y no por un jurado popular.

También, en referencia a su defensa, que en aquel entonces estaba a cargo de Claudio Nitzcaner, remarcaron que conocía los hechos imputados, que pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

En el escrito también expusieron que el relato de Prandi fue correcto y respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud. Consideraron también acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja.

Con todo lo expuesto, los jueces confirmaron la condena, la calificación legal y la detención de Contardi, pero redujeron seis meses el monto de pena original.