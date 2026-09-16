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La condena a Claudio Contardi fue confirmada, pero la pena se redujo a 18 años y seis meses

En agosto de 2025, Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género. Sin embargo, el Tribunal de Casación de Buenos Aires revisó la pena tras una apelación de su defensa.

16/09/2026 | 12:58Redacción Cadena 3

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La condena a Claudio Contardi fue confirmada, pero la pena se redujo a 18 años y seis meses

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Buenos Aires, 16 septiembre (NA) – La Sala Quinta del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena contra Claudio Contardi, quien fue condenado en agosto de 2025 por abuso sexual agravado y violencia de género contra su ex pareja, Julieta Prandi, pero le redujo la pena.

Los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño respondieron al recurso de apelación presentado por la defensa de Contardi, Fernando Ezequiel Sicilia, y en el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas confirmaron la condena, pero excluyeron un agravante.

En la resolución de 56 páginas, los magistrados decidieron "excluir la agravante relativa a la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características", por lo que redujeron la pena de 19 años, que había otorgado el Tribunal de Campana, a 18 años y seis meses de prisión.

Sicilia había planteado en la apelación una serie de irregularidades, las cuales fueron respondidas por Bouchoux y Budiño. Una de las réplicas es que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico y no por un jurado popular.

También, en referencia a su defensa, que en aquel entonces estaba a cargo de Claudio Nitzcaner, remarcaron que conocía los hechos imputados, que pudo defenderse, y que no hubo afectación del principio de congruencia.

En el escrito también expusieron que el relato de Prandi fue correcto y respaldado por declaraciones de familiares, amistades, compañeros de trabajo y profesionales de salud. Consideraron también acreditado que existió un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja.

Con todo lo expuesto, los jueces confirmaron la condena, la calificación legal y la detención de Contardi, pero redujeron seis meses el monto de pena original.

Lectura rápida

¿Qué decidió el Tribunal de Casación?
Confirmó la condena a Claudio Contardi, pero redujo su pena a 18 años y seis meses de prisión.

¿Por qué se redujo la pena?
Se excluyó un agravante relacionado con la actitud del imputado posterior al hecho.

¿Quiénes fueron los jueces que tomaron la decisión?
Los jueces que intervinieron fueron Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño.

¿Qué tipo de abuso se le imputó a Contardi?
Contardi fue condenado por abuso sexual agravado y violencia de género.

¿Cómo fue el relato de Julieta Prandi?
El relato de Prandi fue considerado correcto y respaldado por testimonios de familiares y profesionales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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