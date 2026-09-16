El apoyo a los atletas en Chile, contado por un competidor: "No salió casi nada de mi bolsillo"

Gonzalo Villablanca, competidor chileno de patín carrera, contó en Cadena 3 Rosario cómo es el sistema de apoyo que recibe de su país mientras participa de los Juegos Suramericanos. El deportista explicó que fue seleccionado para competir y que Chile financió tanto su preparación como el viaje a la competencia.

Villablanca señaló que durante dos meses y medio realizó su preparación en Colombia con los gastos cubiertos. “Casi nada salió de mi bolsillo”, continuó. Además, explicó que para los eventos en los que representan al país re

El patinador también detalló cómo funciona la Beca ProDar, destinada a deportistas de élite. Según explicó, un campeón sudamericano puede recibir aproximadamente 1.500 o 1.600 dólares mensuales, aunque aclaró que todavía no percibe esos beneficios.

Además del ingreso mensual, Villablanca contó que existe un premio económico por cada medalla obtenida. “Existe un premio al logro”, explicó, y señaló que un deportista que consigue varias preseas puede recibir una suma adicional. Actualmente, además de competir, trabaja como entrenador de patín carrera y tiene un título profesional.

Informe de Agustín Dadamio.