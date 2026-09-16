El apoyo a los atletas en Chile, contado por un competidor: "No salió casi nada de mi bolsillo"
Desde el FanFest de los Juegos Suramericanos, Gonzalo Villablanca, integrante del seleccionado trasandino de patín carrera, explicó cómo funciona el sistema de becas y financiamiento para quienes representan a su nación en competencias internacionales.
16/09/2026 | 12:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Gonzalo Villablanca, competidor chileno en los Suramericanos.
Gonzalo Villablanca, competidor chileno de patín carrera, contó en Cadena 3 Rosario cómo es el sistema de apoyo que recibe de su país mientras participa de los Juegos Suramericanos. El deportista explicó que fue seleccionado para competir y que Chile financió tanto su preparación como el viaje a la competencia.
Villablanca señaló que durante dos meses y medio realizó su preparación en Colombia con los gastos cubiertos. “Casi nada salió de mi bolsillo”, continuó. Además, explicó que para los eventos en los que representan al país re
El patinador también detalló cómo funciona la Beca ProDar, destinada a deportistas de élite. Según explicó, un campeón sudamericano puede recibir aproximadamente 1.500 o 1.600 dólares mensuales, aunque aclaró que todavía no percibe esos beneficios.
Además del ingreso mensual, Villablanca contó que existe un premio económico por cada medalla obtenida. “Existe un premio al logro”, explicó, y señaló que un deportista que consigue varias preseas puede recibir una suma adicional. Actualmente, además de competir, trabaja como entrenador de patín carrera y tiene un título profesional.
Informe de Agustín Dadamio.
Lectura rápida
1. ¿Quién es Gonzalo Villablanca?
Gonzalo Villablanca es un competidor chileno de patín carrera que participa en los Juegos Suramericanos.
2. ¿Cómo es el sistema de apoyo que recibe?
Chile financia su preparación y el viaje a la competencia, cubriendo la mayoría de los gastos.
3. ¿Dónde realizó su preparación?
Villablanca se preparó en Colombia durante dos meses y medio.
4. ¿Qué es la Beca ProDar?
La Beca ProDar es un programa destinado a deportistas de élite que puede otorgar entre 1.500 y 1.600 dólares mensuales.
5. ¿Qué beneficios recibe por medallas?
Villablanca mencionó que hay un premio económico por cada medalla obtenida, además de un ingreso mensual.