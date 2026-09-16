En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos Notas

El apoyo a los atletas en Chile, contado por un competidor: "No salió casi nada de mi bolsillo"

Desde el FanFest de los Juegos Suramericanos, Gonzalo Villablanca, integrante del seleccionado trasandino de patín carrera, explicó cómo funciona el sistema de becas y financiamiento para quienes representan a su nación en competencias internacionales.

16/09/2026 | 12:48Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Gonzalo Villablanca, competidor chileno en los Suramericanos.

FOTO: Gonzalo Villablanca, competidor chileno en los Suramericanos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Gonzalo Villablanca, competidor chileno de patín carrera, contó en Cadena 3 Rosario cómo es el sistema de apoyo que recibe de su país mientras participa de los Juegos Suramericanos. El deportista explicó que fue seleccionado para competir y que Chile financió tanto su preparación como el viaje a la competencia.

Villablanca señaló que durante dos meses y medio realizó su preparación en Colombia con los gastos cubiertos. “Casi nada salió de mi bolsillo”, continuó. Además, explicó que para los eventos en los que representan al país re

El patinador también detalló cómo funciona la Beca ProDar, destinada a deportistas de élite. Según explicó, un campeón sudamericano puede recibir aproximadamente 1.500 o 1.600 dólares mensuales, aunque aclaró que todavía no percibe esos beneficios.

Además del ingreso mensual, Villablanca contó que existe un premio económico por cada medalla obtenida. “Existe un premio al logro”, explicó, y señaló que un deportista que consigue varias preseas puede recibir una suma adicional. Actualmente, además de competir, trabaja como entrenador de patín carrera y tiene un título profesional.

Informe de Agustín Dadamio.

Lectura rápida

1. ¿Quién es Gonzalo Villablanca?

Gonzalo Villablanca es un competidor chileno de patín carrera que participa en los Juegos Suramericanos.

2. ¿Cómo es el sistema de apoyo que recibe?

Chile financia su preparación y el viaje a la competencia, cubriendo la mayoría de los gastos.

3. ¿Dónde realizó su preparación?

Villablanca se preparó en Colombia durante dos meses y medio.

4. ¿Qué es la Beca ProDar?

La Beca ProDar es un programa destinado a deportistas de élite que puede otorgar entre 1.500 y 1.600 dólares mensuales.

5. ¿Qué beneficios recibe por medallas?

Villablanca mencionó que hay un premio económico por cada medalla obtenida, además de un ingreso mensual.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf