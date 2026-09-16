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Newell's no llevará visitantes por decisión de Platense

La Lepra había negociado un cupo para sus hinchas y buscaba reducir el valor de las entradas.

16/09/2026 | 13:11Redacción Cadena 3 Rosario

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Hincha de Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

FOTO: Hincha de Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Newell’s se prepara para visitar a Platense este domingo a las 17 por una nueva fecha del torneo, pero finalmente no tendrá el acompañamiento de sus hinchas en el estadio de Vicente López. Según se informó, la decisión fue tomada por el club local.

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/Fin Código Embebido/

La medida se da después de la eliminación de Platense de la Copa Libertadores y de los incidentes registrados tras el partido frente a Fluminense. La dirigencia de Newell’s había mantenido conversaciones para intentar habilitar la presencia de público visitante y buscaba que las entradas tuvieran un valor de 80 mil pesos.

En lo futbolístico, el equipo dirigido por Newell’s continúa con los trabajos en el predio de Bella Vista. Franco Escobar sigue entrenando de manera diferenciada y es la principal duda para el encuentro ante el Calamar, mientras que no se prevén mayores modificaciones en la formación.

Con información de Gonzálo Calvigioni.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará Newell's?
Newell's se enfrentará a Platense.

¿Quién tomó la decisión de no permitir hinchas visitantes?
La decisión fue tomada por el club local, Platense.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este domingo a las 17.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se jugará en el estadio de Vicente López.

¿Por qué no habrá hinchas visitantes?
No habrá hinchas visitantes debido a la eliminación de Platense de la Copa Libertadores y los incidentes tras el partido con Fluminense.

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