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Marcelo Gallardo será presentado como nuevo DT de Ecuador este jueves

El entrenador argentino asumirá al frente de la "Tri" tras su segundo ciclo en River. Debutará el 24 de septiembre ante Corea del Sur, en una gira por Asia.

16/09/2026 | 13:46Redacción Cadena 3

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Tras su segundo paso por River, "El Muñeco" será presentado en Ecuador.

FOTO: Tras su segundo paso por River, "El Muñeco" será presentado en Ecuador.

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Ya es oficial: Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de Ecuador. El entrenador argentino asumirá un nuevo desafío en su carrera luego de su segundo período al frente de River.

Gallardo llegará este miércoles 16 de septiembre a Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) prepara su presentación oficial.

La conferencia de prensa será este jueves 17, a las 15.30 de Ecuador (17.30 de Argentina), en la Casa de la Selección, en Quito. El evento será transmitido por el canal de YouTube de la FEF.

Tras su presentación, el “Muñeco” tendrá poco tiempo para trabajar de cara a su debut al frente de la "Tri", que será durante una gira por Asia.

El debut de Gallardo con Ecuador

El primer partido de la nueva etapa será ante Corea del Sur, el jueves 24 de septiembre en el Big Bird Stadium de Suwon.

Luego, Ecuador viajará a Japón para disputar un cuadrangular. El 1 de octubre, desde las 7.10 de Argentina, enfrentará al seleccionado local en Yokohama.

El último encuentro será el 5 de octubre, ante el ganador o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda, según el resultado que obtenga Ecuador ante Japón.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo director técnico de Ecuador?
Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de Ecuador.

¿Cuándo será la presentación oficial de Gallardo?
La presentación oficial será el jueves 17 de septiembre a las 15.30 de Ecuador.

¿Dónde se llevará a cabo la conferencia de prensa?
La conferencia se realizará en la Casa de la Selección, en Quito.

¿Cuándo y contra quién será el debut de Gallardo?
El debut será el jueves 24 de septiembre contra Corea del Sur.

¿Qué otros partidos jugará Ecuador tras el debut?
Ecuador jugará un cuadrangular en Japón, enfrentando al seleccionado local el 1 de octubre y un tercer partido el 5 de octubre.

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