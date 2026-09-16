Video: un policía en moto embistió a un ciclista y no se detuvo a asistirlo
Ocurrió en San Vicente. La maniobra quedó registrada en video y generó repudio en redes. La víctima cayó a la banquina a gran velocidad y sufrió heridas.
16/09/2026 | 14:02Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
Un escandaloso episodio sacudió a la comunidad ciclista de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, un efectivo policial que custodiaba un camión de gran porte utilizó su motocicleta oficial para empujar a un deportista en pleno entrenamiento sobre la Ruta 6, provocando su violenta caída a la banquina mientras circulaba a alta velocidad.
El incidente, que no terminó en tragedia de milagro, ocurrió en jurisdicción de la ciudad de San Vicente, a pocos kilómetros de La Plata. La secuencia completa fue grabada por otro de los ciclistas que integraba el pelotón y muestra cómo el agente, tras provocar la caída y ocasionarle lesiones al deportista, continuó su marcha sin detenerse a brindarle asistencia.
El grupo de ciclistas se encontraba entrenando en la traza cuando se cruzó con un operativo de custodia a un camión que transportaba una estructura cilíndrica de gran tamaño perteneciente a la empresa de turbinas eólicas Vestas.
Este tipo de traslados suele contar con acompañamiento policial por el exceso de dimensiones de la carga.
Tras la viralización del video en redes sociales y la ola de repudio generalizado, los deportistas recordaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está plenamente respaldada por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la cual solo fija restricciones para autopistas y semiautopistas (Artículo 46).
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Dramático. Almorzaba con sus hijos de 6 y 11 años y murió atragantada en Sumampa
La víctima tenía 30 años. Sus pequeños desesperados buscaron auxilio en la calle, pero nada se pudo hacer.
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El hecho se da en un contexto crítico para la seguridad vial en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, donde en lo que va del año 2026 ya se contabilizan 48 muertes por accidentes de tránsito.
Según informes oficiales, el 60% de las víctimas fatales registradas en el área corresponden a conductores de vehículos de dos ruedas.
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?? POLICÍA TIRÓ A UN CICLISTA— Vía Szeta (@mauroszeta) September 16, 2026
- El efectivo custodiaba un convoy que trasladaba una carga especial
- Se acercó al hombre que andaba en bicicleta y lo tiró
?? San Vicente pic.twitter.com/bKfs8qBSK0
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la provincia de Buenos Aires? Un efectivo policial empujó a un ciclista en entrenamiento con su motocicleta, provocando su caída.
¿Quién estuvo involucrado en el incidente? Un efectivo policial y un deportista ciclista.
¿Cuándo sucedió el hecho? En las últimas horas, en el año 2026.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la Ruta 6, jurisdicción de la ciudad de San Vicente, cerca de La Plata.
¿Por qué es relevante este suceso? Se viralizó un video del incidente, generando repudio y recordando la protección legal para ciclistas en rutas convencionales.