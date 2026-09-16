Video: un policía en moto embistió a un ciclista y no se detuvo a asistirlo

Un escandaloso episodio sacudió a la comunidad ciclista de la provincia de Buenos Aires. En las últimas horas, un efectivo policial que custodiaba un camión de gran porte utilizó su motocicleta oficial para empujar a un deportista en pleno entrenamiento sobre la Ruta 6, provocando su violenta caída a la banquina mientras circulaba a alta velocidad.

El incidente, que no terminó en tragedia de milagro, ocurrió en jurisdicción de la ciudad de San Vicente, a pocos kilómetros de La Plata. La secuencia completa fue grabada por otro de los ciclistas que integraba el pelotón y muestra cómo el agente, tras provocar la caída y ocasionarle lesiones al deportista, continuó su marcha sin detenerse a brindarle asistencia.

El grupo de ciclistas se encontraba entrenando en la traza cuando se cruzó con un operativo de custodia a un camión que transportaba una estructura cilíndrica de gran tamaño perteneciente a la empresa de turbinas eólicas Vestas.

Este tipo de traslados suele contar con acompañamiento policial por el exceso de dimensiones de la carga.

Tras la viralización del video en redes sociales y la ola de repudio generalizado, los deportistas recordaron que la circulación de bicicletas por rutas convencionales está plenamente respaldada por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la cual solo fija restricciones para autopistas y semiautopistas (Artículo 46).

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El hecho se da en un contexto crítico para la seguridad vial en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, donde en lo que va del año 2026 ya se contabilizan 48 muertes por accidentes de tránsito.

Según informes oficiales, el 60% de las víctimas fatales registradas en el área corresponden a conductores de vehículos de dos ruedas.

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?? POLICÍA TIRÓ A UN CICLISTA

- El efectivo custodiaba un convoy que trasladaba una carga especial

- Se acercó al hombre que andaba en bicicleta y lo tiró

?? San Vicente pic.twitter.com/bKfs8qBSK0 — Vía Szeta (@mauroszeta) September 16, 2026

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