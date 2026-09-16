Tragedia en Gaza: al menos 22 muertos tras el colapso de un edificio bombardeado

Al menos 22 personas han perdido la vida y 14 resultaron heridas tras el colapso de un edificio residencial en el oeste de Ciudad de Gaza. Entre los fallecidos se encuentran ocho niños, mientras que diez individuos lograron sobrevivir al derrumbe ocurrido en la madrugada de este miércoles, según informes del hospital Al Shifa y del Ministerio de Sanidad de Gaza citados por DW.

El edificio se ubicaba en la calle Al Sinaa y era utilizado como refugio por familias desplazadas. Aproximadamente un centenar de personas habitaban en el lugar, a pesar de que la construcción había sufrido severos daños durante la guerra: había sido bombardeada en varias ocasiones durante 2024 y 2025 y solo conservaba parte de su estructura, con los espacios de las ventanas cubiertos con plásticos y cartones.

Según la Defensa Civil, los residentes habían sido advertidos sobre el riesgo de derrumbe debido al deterioro estructural, las explosiones registradas en edificios cercanos y las variaciones de temperatura. Su portavoz, Mahmud Basal, indicó que existen cerca de 2.000 edificios en condiciones similares en las zonas habitadas de la Franja, advirtiendo que muchos siguen ocupados por familias que no tienen otras opciones de alojamiento.

Las labores de rescate se vieron afectadas por la falta de equipamiento. Según DW, los equipos de emergencia cuentan con solo tres excavadoras en toda Gaza, que además debieron ser trasladadas desde otras áreas y realizar interrupciones periódicas debido a la escasez de aceite para motores.

Los rescatistas informaron que, tras varias horas sin escuchar voces entre los escombros, ya no esperaban encontrar más sobrevivientes. La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, responsabilizó a Israel y a la comunidad internacional por la situación y exigió acelerar la reconstrucción del territorio.