Máxima expectativa en los mercados por la decisión de la FED sobre la tasa de interés

FOTO: Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los mercados financieros operan este miércoles atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre su tasa de interés. Los analistas esperan un incremento de 0,25 puntos porcentuales, en un escenario marcado por la persistencia de la inflación.

La tasa de referencia se encuentra actualmente en un rango de 3,5% a 3,75%. Si se concreta el ajuste previsto, pasaría a ubicarse entre 3,75% y 4%. El anuncio se conocerá a las 15, hora argentina, según el calendario de la Reserva Federal.

La expectativa de una suba se produce después de que la inflación estadounidense alcanzara en agosto el 3,4% interanual, de acuerdo con los datos oficiales. La entidad mantiene una meta de inflación del 2%.

La atención también estará puesta en Kevin Warsh, actual presidente de la Fed, quien sucedió a Jerome Powell. Su antecesor había recibido fuertes presiones del presidente Donald Trump para reducir las tasas de interés.

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A la espera de la definición, los mercados internacionales muestran mayoría de subas. La baja del petróleo contribuye a aliviar la jornada: el barril de Brent cotiza a US$103,4, mientras que el WTI se ubica en US$101,3.

En Argentina, el panorama es dispar. El S&P Merval retrocede 1,1% en la Bolsa de Buenos Aires y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADR, operan con resultados mixtos.

Los bonos soberanos también alternan alzas y bajas, mientras que el riesgo país sube a 509 puntos básicos.