Máxima expectativa en los mercados por la decisión de la FED sobre la tasa de interés
La expectativa de una suba se produce después de que la inflación estadounidense alcanzara en agosto el 3,4% interanual. La entidad mantiene una meta de inflación del 2%.
16/09/2026 | 13:20Redacción Cadena 3
FOTO: Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Los mercados financieros operan este miércoles atentos a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre su tasa de interés. Los analistas esperan un incremento de 0,25 puntos porcentuales, en un escenario marcado por la persistencia de la inflación.
La tasa de referencia se encuentra actualmente en un rango de 3,5% a 3,75%. Si se concreta el ajuste previsto, pasaría a ubicarse entre 3,75% y 4%. El anuncio se conocerá a las 15, hora argentina, según el calendario de la Reserva Federal.
La expectativa de una suba se produce después de que la inflación estadounidense alcanzara en agosto el 3,4% interanual, de acuerdo con los datos oficiales. La entidad mantiene una meta de inflación del 2%.
La atención también estará puesta en Kevin Warsh, actual presidente de la Fed, quien sucedió a Jerome Powell. Su antecesor había recibido fuertes presiones del presidente Donald Trump para reducir las tasas de interés.
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Mercados agitados. El riesgo país supera los 500 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street
El indicador de JP Morgan se ubicaba en 508 puntos básicos. Los bonos en dólares mostraban resultados dispares y el dólar oficial se mantenía en $1.530 en el Banco Nación.
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A la espera de la definición, los mercados internacionales muestran mayoría de subas. La baja del petróleo contribuye a aliviar la jornada: el barril de Brent cotiza a US$103,4, mientras que el WTI se ubica en US$101,3.
En Argentina, el panorama es dispar. El S&P Merval retrocede 1,1% en la Bolsa de Buenos Aires y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidas como ADR, operan con resultados mixtos.
Los bonos soberanos también alternan alzas y bajas, mientras que el riesgo país sube a 509 puntos básicos.
Lectura rápida
¿Qué decisión está tomando la Reserva Federal? La Reserva Federal está considerando un incremento de 0,25 puntos porcentuales en su tasa de interés.
¿Quién es el presidente actual de la Fed? El presidente actual de la Fed es Kevin Warsh.
¿Cuándo se conocerá el anuncio de la Fed? El anuncio se conocerá a las 15, hora argentina.
¿Cuál es la situación del mercado en Argentina? El S&P Merval retrocede 1,1% y las acciones de ADR muestran resultados mixtos.
¿Cuál es el riesgo país actual? El riesgo país sube a 509 puntos básicos.