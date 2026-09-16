Crisis en el comercio de San Miguel de Tucumán: ventas caen un 64% y locales sin rentabilidad

El comercio de San Miguel de Tucumán atraviesa una severa crisis por la caída del consumo y los altos costos operativos.

Gabriela Coronel, titular de la Cámara de Comercio Capitalina, denuncia un derrumbe del 64% en las ventas y advierte que el 80% de los locales ya no generan rentabilidad.

Los alquileres, tarifas y salarios afectan fuertemente a las pymes, reduciendo la ocupación en galerías comerciales a menos del 60%.

Desde el sector remarcan que la baja inflación no logra reactivar las compras presenciales debido a la pérdida del poder adquisitivo.

Informe de Gabriel Melián