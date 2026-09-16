Crisis en el comercio de San Miguel de Tucumán: ventas caen un 64% y locales sin rentabilidad
El comercio de San Miguel de Tucumán enfrenta una severa crisis con una caída del 64% en ventas y el 80% de los locales sin rentabilidad. La baja inflación no re activa el consumo.
16/09/2026 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Crisis comercial en Tucumán: ¿futuro incierto?
-
Audio. Crisis en el comercio de San Miguel de Tucumán: ventas caen un 64% y locales sin rentabilidad
Panorama Federal
El comercio de San Miguel de Tucumán atraviesa una severa crisis por la caída del consumo y los altos costos operativos.
Gabriela Coronel, titular de la Cámara de Comercio Capitalina, denuncia un derrumbe del 64% en las ventas y advierte que el 80% de los locales ya no generan rentabilidad.
Los alquileres, tarifas y salarios afectan fuertemente a las pymes, reduciendo la ocupación en galerías comerciales a menos del 60%.
Desde el sector remarcan que la baja inflación no logra reactivar las compras presenciales debido a la pérdida del poder adquisitivo.
Informe de Gabriel Melián
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo con el comercio en San Miguel de Tucumán? El comercio atraviesa una severa crisis por la caída del consumo y los altos costos operativos.
¿Quién denuncia la crisis en las ventas? Gabriela Coronel, titular de la Cámara de Comercio Capitalina, denuncia un derrumbe del 64% en las ventas.
¿Cuándo se observa esta crisis? La crisis es actual y afecta el comercio en el presente, con ventas en caída y altos costos.
¿Dónde se ve reflejada esta situación? En San Miguel de Tucumán, donde la ocupación en galerías comerciales ha disminuido a menos del 60%.
¿Por qué no se reactivan las compras presenciales? La baja inflación no logra reactivar las compras debido a la pérdida del poder adquisitivo.