El presidente de Uruguay desmintió la instalación de un cable submarino hacia Malvinas

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, declaró que la idea de un cable submarino entre las Islas Malvinas y Montevideo es "una noticia falsa". Durante una conferencia de prensa, Orsi respondió a preguntas sobre posibles planteos del Reino Unido y aclaró que "nunca tuvimos ninguna propuesta", ni planteos, ni consideraciones sobre el tema, afirmando que "nunca hubo nada".

El mandatario uruguayo explicó que, si bien hay una empresa norteamericana trabajando en proyectos de conectividad, esta no está considerando a Malvinas como punto de enlace, reiterando que "es una noticia falsa".

Orsi también mencionó que es importante ser cautelosos con la difusión de este tipo de información, destacando: "Este tema de un cable es un error por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro. No se embroma con esas cosas".

En relación a la postura de Uruguay en el conflicto por las Islas Malvinas, un periodista le preguntó a Orsi: "¿Qué posición fija Uruguay en el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas?" A lo que respondió: "Uruguay tiene posición fija. Las Malvinas son argentinas. Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos".

CONFLICTO POR EL STAND DE MALVINAS EN EL PRADO

Las declaraciones de Yamandú Orsi se produjeron en el marco de una controversia entre Argentina y Uruguay relacionada con un espacio dedicado a las Islas Malvinas en el pabellón británico de la Expo Prado 2026. La Embajada argentina había expresado su rechazo ante la Cancillería uruguaya por el uso de la denominación "Falkland Islands" y por el contenido que consideró político.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió a los legisladores evitar contactos oficiales con los representantes del stand, aunque posteriormente la Cancillería dejó sin efecto esta recomendación, aclarando que se trató de un "error involuntario". Agencia NA