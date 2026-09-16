América Latina sufre el 85% de los asesinatos de defensores ambientales en 2025

FOTO: Más de 120 defensores ambientales fueron asesinados en 2025.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — Al menos 124 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados en 2025 en distintos países, según un informe de la organización Global Witness.

América Latina concentró 105 de esos casos, equivalentes al 85% del total, en un contexto marcado por disputas territoriales y conflictos vinculados con la explotación de recursos naturales.

Colombia fue por cuarto año consecutivo el país con más asesinatos, con 39 víctimas, seguida por Brasil, que registró 26. Honduras y Filipinas contabilizaron 12 casos cada uno. En conjunto, Colombia y Brasil concentraron el 52% de los homicidios documentados a nivel mundial.

Entre las víctimas estuvo Vicente Fernandes Vilhalva, un integrante de 36 años del pueblo indígena guaraní kaiowá de Brasil, asesinado durante un ataque armado contra su comunidad en noviembre, detalló la CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El número global representó una nueva disminución respecto de los años anteriores: Global Witness había registrado 142 asesinatos y cuatro desapariciones en 2024 y 196 homicidios en 2023. Sin embargo, la organización advirtió que la baja no necesariamente significa una reducción de la violencia, debido al subregistro de casos.

Más de tres cuartas partes de las víctimas de 2025 eran indígenas, pequeños agricultores o personas afrodescendientes, mientras que los conflictos por la tierra estuvieron relacionados con 84 asesinatos.

En Colombia, casi la mitad de los 39 defensores asesinados pertenecían a pueblos indígenas y otros 15 eran pequeños agricultores. El departamento del Cauca concentró 13 homicidios y acumula 171 asesinatos de defensores desde 2012, según el relevamiento.

En Brasil, en tanto, los 26 casos duplicaron ampliamente los 12 registrados en 2024 y se concentraron principalmente en zonas amazónicas afectadas por conflictos relacionados con la tala, la minería ilegal, la ganadería y la expansión agrícola.

Global Witness documentó 2.375 asesinatos y desapariciones desde que comenzó a relevar estos casos en 2012 y señaló que el crimen organizado y los sicarios aparecen vinculados a más de un tercio de los homicidios registrados durante 2025.