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Cómo eliminar olores y manchas de orina de gato en casa

Los gatos pueden causar manchas y olores desagradables en el hogar. Aquí te presentamos consejos de expertos para eliminarlos de diferentes superficies.

16/09/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

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Consejos para eliminar orina de gato en casa

FOTO: Consejos para eliminar orina de gato en casa

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Los animales de compañía, como los gatos, traen mucha alegría a nuestros hogares, pero también pueden generar situaciones incómodas. La orina de gato, en particular, es conocida por dejar manchas y olores difíciles de eliminar. Para ayudar a los dueños de mascotas, consultamos a expertos en limpieza que compartieron sus mejores consejos para erradicar estos problemas.

En primer lugar, es fundamental actuar rápidamente. Cuanto antes se trate la mancha, más fácil será eliminarla. Los expertos sugirieron que se utilicen toallas de papel para absorber la mayor cantidad posible de líquido. Es importante presionar suavemente y no frotar, ya que esto puede hacer que la orina se filtre más profundamente en la superficie.

Para las superficies duras, como los pisos de cerámica o vinilo, se recomendó limpiar con una solución de agua y vinagre. Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco y aplicar sobre la mancha ayudará a neutralizar el olor. Después de dejar actuar la solución durante unos minutos, se debe limpiar con un paño limpio y húmedo.

En el caso de alfombras o tapizados, los expertos indicaron que es esencial usar un limpiador enzimático. Estos productos están diseñados específicamente para descomponer las proteínas en la orina, eliminando tanto la mancha como el olor. Se debe aplicar el limpiador según las instrucciones del fabricante y dejar actuar durante el tiempo recomendado.

Si la orina se ha secado y se ha convertido en una mancha persistente, se aconsejó utilizar un cepillo suave para aflojar la mancha antes de aplicar el limpiador. Esto puede ayudar a que el producto penetre mejor y sea más efectivo.

Además, es importante evitar el uso de productos de limpieza que contengan amoníaco, ya que este puede atraer a los gatos a orinar nuevamente en el mismo lugar. En su lugar, optar por soluciones naturales o limpiadores específicos para mascotas es la mejor alternativa.

Finalmente, se sugirió realizar un seguimiento de la limpieza. Después de tratar la mancha, se debe vigilar el área durante unos días para asegurarse de que el olor no regrese. En algunos casos, puede ser necesario repetir el proceso de limpieza para obtener resultados óptimos.

Lectura rápida

¿Qué problema abordan los expertos?
Los expertos ofrecen consejos sobre cómo eliminar olores y manchas de orina de gato en diferentes superficies.

¿Cuál es el primer paso para limpiar?
Actuar rápidamente, utilizando toallas de papel para absorber el líquido.

¿Qué se recomienda para superficies duras?
Limpiar con una solución de agua y vinagre en partes iguales para neutralizar el olor.

¿Qué producto se sugiere para alfombras?
Usar un limpiador enzimático, diseñado para descomponer las proteínas de la orina.

¿Por qué evitar el amoníaco?
El amoníaco puede atraer a los gatos a orinar nuevamente en el mismo lugar.

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