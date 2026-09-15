Consejos de expertos para organizar los productos de limpieza en tu hogar

La organización de los productos de limpieza en el hogar suele ser un desafío para muchos, especialmente en espacios reducidos como los apartamentos de Nueva York. Con frecuencia, se almacenan en cualquier lugar que se considere conveniente, como debajo del fregadero de la cocina o en armarios con poco espacio disponible. Sin embargo, la ubicación de estos productos tiene un impacto significativo en su uso, durabilidad y, en algunos casos, en la integridad del hogar.

Para entender mejor cómo optimizar el almacenamiento de estos elementos, se consultó a profesionales en organización que han vaciado cientos de casas, así como a Noah Pinsonnault del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab. Todos coincidieron en un punto clave: el mejor lugar para guardar los productos de limpieza es en un caddy, que debe estar ubicado en un sitio fresco, seco y de fácil acceso.

El uso de un caddy permite tener todos los productos esenciales a mano, lo que facilita su utilización y promueve una limpieza más frecuente. Además, al mantenerlos en un lugar adecuado, se prolonga su vida útil, evitando que se deterioren por condiciones inapropiadas de almacenamiento.

Por otro lado, es fundamental evitar ciertos errores comunes en la organización de estos productos. Por ejemplo, no se recomienda almacenar productos de limpieza en lugares húmedos o expuestos a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar su efectividad y seguridad. Asimismo, es importante mantener los productos fuera del alcance de los niños y las mascotas, asegurando así un entorno seguro en el hogar.

En resumen, la correcta organización de los productos de limpieza no solo mejora su uso y durabilidad, sino que también contribuye a un hogar más seguro y ordenado. Adoptar un sistema de almacenamiento eficiente, como el uso de un caddy, es un paso esencial para optimizar la limpieza en cualquier hogar.