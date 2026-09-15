Allanaron a L-Gante y le secuestraron una camioneta por una causa de amenazas armadas

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) –Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, junto a un conocido, fue notificado en una causa que investiga amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. Este procedimiento se llevó a cabo a raíz de los allanamientos realizados por la Policía de la provincia de Buenos Aires, donde se incautaron dispositivos móviles y una camioneta de alta gama.

La investigación comenzó tras la denuncia de una vecina de 23 años, quien relató haber sido intimidada por un individuo apodado "El Oso", tío del músico. Según la denunciante, se le advirtió que debía abandonar su vivienda, bajo la amenaza de ser forzada a hacerlo por "La Mafilia", según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Días después, la joven indicó que L-Gante llegó al lugar en una camioneta negra, acompañado por aproximadamente diez personas. Según su relato, irrumpieron en el patio de su casa, abriendo el portón, y comenzaron a amenazar a los presentes con armas de fuego. En una segunda visita, uno de los acompañantes del músico exhibió un arma desde la ventanilla del vehículo.

Las investigaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas de campo, lo que permitió a los investigadores identificar los vehículos, a los involucrados y tres propiedades relacionadas con el caso. Como resultado, la UFI N°10 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez solicitaron la realización de los allanamientos.

Durante el operativo del lunes por la noche, L-Gante y otro individuo, E.J.A.C, ambos de 26 años, fueron formalmente notificados. En total, se confiscó una camioneta de alta gama BMW X5, utilizada en los hechos investigados, además de tres celulares que serán objeto de peritajes.

Las autoridades destacaron que ambos individuos quedaron formalmente notificados de los derechos y garantías que les asisten bajo la carátula de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí.