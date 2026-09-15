Descenso en casos de influenza y neumonía en el país

Buenos Aires, 15 de septiembre -- La actividad de los virus respiratorios se encuentra dentro de los parámetros esperados para esta época del año, mientras que los casos de influenza y neumonía siguen disminuyendo después de haber alcanzado picos en las semanas epidemiológicas (SE) 21 y 22. Se mantiene también la predominancia de virus sincicial respiratorio (VSR) en los pacientes hospitalizados.

Esta información se detalla en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la SE 35, que señala que se observa una disminución en los casos de bronquiolitis en menores de dos años, tras un período de aumento que tuvo lugar entre las SE 15 y 29.

En lo que va de 2026, se notificaron 921.001 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), que se definen como cuadros clínicos con fiebre de 38 °C o más, tos, dolor de cabeza y otros síntomas como dolor de garganta y congestión nasal, según el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

A pesar de que este número representa la mayor cantidad de notificaciones desde 2016 hasta 2026, podría explicarse por el adelanto de tres semanas en la temporada de virus respiratorios de este año. Las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de niveles de seguridad hasta la SE 9, momento en el que comenzaron a incrementarse hasta la SE 22.

Sobre la neumonía

En cuanto a las notificaciones de neumonía, este año se han reportado tasas de incidencia ligeramente inferiores a las de los dos años anteriores, siendo las más bajas desde 2022. Se registró un aumento de casos a partir de la SE 8, manteniéndose en niveles de alerta desde la SE 15. Luego de los picos de las SE 21 y 22, se ha observado un descenso que se extiende hasta la SE 35, posicionando al país en una zona de éxito.

Respecto a los casos de bronquiolitis, este año se reporta el menor número de notificaciones de la última década, exceptuando los años de pandemia (2020 y 2021). A pesar de un aumento en la SE 15, las notificaciones semanales se han mantenido dentro de los límites esperados.

En las consultas ambulatorias, se notificaron 14 casos de influenza en la SE 35, con una positividad del 24,5%, además de 25 nuevos casos de VSR en las últimas cuatro semanas analizadas, dos menos que en el informe anterior.

Los casos de SARS-CoV-2 continúan en niveles bajos y, en pacientes internados, el VSR sigue predominando, con 319 casos positivos notificados en las últimas cuatro semanas, mientras que la circulación de influenza se mantiene estable con 35 confirmados.

Considerando que los mayores porcentajes de positividad de VSR se registran en menores de 2 años, la estrategia de prevención más eficaz es la vacunación oportuna. Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación ha incluido en el Calendario Nacional de Vacunación la vacuna contra el VSR para embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 a 36 de gestación, a partir de enero de 2024.

El propósito de este esquema de vacunación es que las mujeres transmitan a sus bebés anticuerpos antes de nacer, evitando así el desarrollo de cuadros graves de bronquiolitis o neumonía durante los primeros seis meses de vida.

Agencia NA