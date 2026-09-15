FOTO: Un año del triple crimen narco: homenajes y reclamos de justicia en Florencio Varela

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Familiares, amigos y vecinos de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) han anunciado el itinerario de homenajes que se llevarán a cabo el próximo fin de semana, coincidiendo con el primer aniversario del triple crimen narco en Florencio Varela.

Mientras la investigación avanza con nuevas detenciones, se han programado diversas actividades para que quienes deseen reclamar justicia puedan participar. En este sentido, se enfatizó: "En su memoria, nos encontramos para conmemorar y mantener viva su memoria".

El sábado 19 de septiembre a las 20:45, fecha en la que se cumple un año de las desapariciones, se reunirán en el cruce de las calles La Quila y El Tiburón. Posteriormente, a las 21:30, comenzará la peregrinación con velas, que seguirá el mismo recorrido realizado por la camioneta Tracker que transportaba a las jóvenes hasta la Rotonda de La Tablada.

El domingo 20 de septiembre, día del aniversario del triple crimen, se llevará a cabo un encuentro a las 19:00 en la Rotonda de La Tablada para inaugurar un mural conmemorativo dedicado a Brenda, Lara y Morena.

Para finalizar las actividades, se prevén fuegos artificiales y una suelta de globos, según confirmaron allegados a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa sigue bajo secreto de sumario tras las recientes cuatro detenciones, lo que eleva a 15 los implicados en la investigación, entre los cuales se encuentra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J.