FOTO: La Cámara de Lomas de Zamora revoca el habeas corpus sobre el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Este fallo fue emitido por la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien había expresado que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para llevar a cabo la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense.

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Agencia NA