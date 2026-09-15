La Cámara de Lomas de Zamora revoca el habeas corpus sobre el Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires
La Sala I de la Cámara de Apelación en Lomas de Zamora revocó el habeas corpus que suspendía el Régimen Penal Juvenil. La jueza Marta Pascual había señalado que no había condiciones para bajar la edad de imputabilidad.
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Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
Este fallo fue emitido por la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien había expresado que no se encontraban dadas las condiciones necesarias para llevar a cabo la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense.
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Agencia NA
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¿Qué se revocó?
Se revocó el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires.
¿Quién dictó el fallo?
El fallo fue dictado por la jueza Marta Pascual.
¿Qué consideró la jueza?
La jueza consideró que no estaban dadas las condiciones para implementar la baja de la edad de imputabilidad.
¿Qué edad de imputabilidad se propone?
Se propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
¿Dónde ocurrió el fallo?
El fallo ocurrió en la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Lomas de Zamora.
[Fuente: Noticias Argentinas]