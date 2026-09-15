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Instituto sumó a Terran Jones para reforzar su juego interior en la Liga Nacional

El pívot estadounidense de 2,06 metros llega desde México, donde promedió 18 puntos y 9,1 rebotes. Es la octava ficha mayor del equipo de Sebastián González.

15/09/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

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El pívot estadounidense Terran Jones.

FOTO: El pívot estadounidense Terran Jones.

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Instituto continúa con el armado de su plantel para la Liga Nacional 2026/27 y confirmó la incorporación del pívot estadounidense Terran Jones.

El interno, de 2,06 metros, llega para reforzar el juego interior del equipo que tendrá a Sebastián González como entrenador durante la próxima temporada.

Jones llega procedente de Caballeros de Culiacán, donde disputó la última temporada de la CIBACOPA, la liga mexicana de básquet.

Durante su paso por el equipo registró promedios de 18 puntos y 9,1 rebotes por partido, números que lo posicionaron como una de las principales referencias interiores del conjunto mexicano.

El estadounidense cuenta además con una extensa experiencia internacional y pasó por distintos equipos de Estados Unidos, Arabia Saudita, Australia, República Dominicana, Taiwán, México, Filipinas, Venezuela, Líbano y Siria.

En Arabia Saudita, además, consiguió consagrarse campeón de liga.

Con la llegada de Jones, Instituto completó su octava ficha mayor para afrontar la Liga Nacional 2026/27.

El plantel dirigido por Sebastián González ya cuenta con Leandro Vildoza, Gastón Whelan, Juan Pablo Corbalán, Xavier Carreras, Vicente Garello, Bautista Lugarini y Federico Aguerre, además de los juveniles surgidos de las divisiones formativas del club.

La incorporación del estadounidense apunta a darle mayor presencia y variantes al equipo en la zona pintada, de cara a una nueva temporada de la máxima categoría del básquet argentino.

Lectura rápida

¿Qué jugador se incorpora al Instituto?
El pívot estadounidense Terran Jones.

¿De dónde llega Terran Jones?
Procede de Caballeros de Culiacán en México.

¿Cuáles son los promedios de Jones en su última temporada?
Promedios de 18 puntos y 9,1 rebotes por partido.

¿Quién será el entrenador del equipo?
Sebastián González será el entrenador durante la próxima temporada.

¿Cuántas fichas mayores tiene el Instituto ahora?
Completó su octava ficha mayor para la Liga Nacional 2026/27.

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