James Rodríguez se despide de la selección colombiana tras casi 15 años de trayectoria

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- James Rodríguez, recientemente presentado en el Nacional de Colombia, le puso fin a su historia con el conjunto cafetero después de casi 15 años: "Defender los colores de la selección de Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida".

El astro colombiano confirmó su retiro en sus redes sociales mediante un emotivo video que muestra imágenes de su carrera y un sentido mensaje para los hinchas, en el que incluyó frases de despedida como: "Llegó el momento"; "Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido".

Rodríguez comenzó su discurso recordando los años, partidos, alegrías y momentos difíciles con la selección colombiana, afirmando que "llegó el momento" de cerrar una de las etapas más "importantes" de su vida.

Afirmó que cada vez que entró a una cancha entendió que "no jugaba solamente" por él, sino por su familia, compañeros y millones de colombianos que soñaban con el plantel; también destacó que nunca imaginó vivir: mundiales, goles, noches inolvidables, "victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes".

James reflexionó sobre su trayectoria con la camiseta cafetera, considerando el objetivo de dejar el equipo en un mejor lugar del que lo encontró: "Viendo el camino recorrido, siento que lo conseguí", aunque aclaró que no fue solo él, sino de una generación completa de compañeros y de todo un país que "volvió a soñar en grande".

"Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad, entendiendo el significado de representar a Colombia. Hubo días buenos y otros malos, pero nunca dejé de sentir los colores", aseguró el mediocampista.

Agradeció a familiares, compañeros y a los ciudadanos de Colombia; les deseó "lo mejor" a las nuevas generaciones, con la esperanza de que "entiendan el privilegio de vestir la camiseta y que la defiendan con el alma"; desde su parte, se despide "tranquilo", sabiendo que lo dio "absolutamente todo".