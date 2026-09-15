Altas Cumbres: tras el robo a turistas, el dueño del parador Copina pidió reforzar la seguridad

FOTO: Habló el dueño de Parador Copina tras el robo a turistas que fueron a ver la nieve. (Foto: Facebook)

El robo sufrido por un grupo de docentes de Freyre que se detuvo en Copina para disfrutar de la nieve reavivó el reclamo por mayor seguridad en el Camino de las Altas Cumbres.

Las mujeres habían viajado a Villa Carlos Paz para celebrar el Día del Maestro y el sábado decidieron subir hacia las sierras. Estacionaron dos vehículos junto a una garita policial y descendieron durante unos 15 minutos para sacar fotos. Al regresar, descubrieron que les habían sustraído carteras, documentos, llaves y al menos un celular.

Una de las damnificadas denunció, además, que los delincuentes ingresaron a su cuenta de Mercado Pago y realizaron cuatro transferencias de $300.000, por un total de $1,2 millones.

Ariel Murúa, referente del parador Copina y oyente de Cadena 3, aclaró que el robo no ocurrió dentro del establecimiento, sino sobre la ruta, en un sector ubicado fuera del comercio. "Las maestras habían dejado el auto estacionado en la garita, que está afuera de mi negocio. Lo habían dejado sobre la ruta", explicó en diálogo con la emisora.

Murúa trabaja en las Altas Cumbres desde 1995 y aseguró que los robos en vehículos constituyen un problema histórico que no se limita a Copina ni a un parador determinado. "Hace 30 años que estoy en las Altas Cumbres y todos los años hay no menos de 100 robos", afirmó. Se trata de una estimación personal del comerciante y no de una estadística oficial difundida por la Policía.

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Según relató, durante la jornada del sábado había un solo efectivo policial en el lugar, que trabajaba bajo la lluvia y la nieve para impedir que los automovilistas avanzaran hacia sectores peligrosos del camino. "Una sola persona no puede controlar todo y menos sin un móvil", señaló. En ese sentido, consideró que, ante una nevada y la llegada masiva de visitantes, deberían desplegarse operativos especiales de prevención.

Murúa también describió el supuesto mecanismo utilizado por quienes cometen este tipo de robos. De acuerdo con su experiencia, los delincuentes observan dónde estacionan los turistas y hacia qué lugar se dirigen. En ese momento, podrían inhibir el cierre centralizado o copiar la señal de la llave para ingresar al vehículo sin provocar daños visibles.

"Son oportunistas: se fijan para dónde se va la gente, entran, sacan las cosas y se van", sostuvo. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que ese haya sido el procedimiento empleado en el caso de las docentes.

El responsable del parador remarcó que los comerciantes de la zona también padecen la situación y recordó que, a lo largo de los años, debieron intervenir en distintas oportunidades al advertir posibles robos.

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• Qué señalaron desde ámbitos policiales

Fuentes policiales consultadas por Cadena 3 señalaron que el personal de la Policía Caminera presente en Copina estaba destinado principalmente a controlar la circulación, impedir el avance de vehículos y garantizar el corte en los sectores afectados por la nieve y el hielo.

También indicaron que la Caminera realiza tareas preventivas y que, en otras oportunidades, sus efectivos lograron detener a sospechosos durante controles. No obstante, plantearon la dificultad de trasladar un móvil policial desde Villa Carlos Paz hacia Copina cuando ya existe presencia de la fuerza caminera en ese sector.

Murúa sostuvo, por su parte, que la Policía Caminera concentra su trabajo sobre la ruta provincial E-34 y que no puede desplazarse libremente hacia caminos aledaños, como el que conduce a San Clemente por el antiguo trazado de Copina.

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Entrevista de Fernando Genesir. Informe de Abelardo Fonseca.