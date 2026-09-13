Traslasierra se prepara para la segunda edición del Desafío Cura Brochero

FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre (Foto: archivo)

Traslasierra se prepara para recibir la segunda edición del Desafío Cura Brochero, una competencia de mountain bike que se desarrollará el 10 y 11 de octubre de 2026 en San Pedro. La organización ya confirmó la nueva edición y mantiene abierta la inscripción para los participantes a través de este link.

La propuesta busca combinar deporte, turismo y naturaleza a través de los caminos históricos vinculados al Cura Brochero, por distintos puntos del departamento San Alberto.

Rita Soria, secretaria de Turismo de San Pedro, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia del evento para la región.

“San Pedro será epicentro del Desafío Cura Brochero, en su segunda edición, el 10 y 11 de octubre. Será una jornada increíble por los caminos históricos del santo Cura Brochero”, señaló.

La funcionaria explicó que el recorrido atraviesa distintas localidades de Traslasierra por donde el sacerdote desarrolló su tarea evangelizadora.

“Son los caminos por donde nuestro santo evangelizó y nos dejó esa huella tan fuerte a nosotros, los serranos”, agregó.

Dos distancias y un fin de semana de competencia

El Desafío Cura Brochero contará con dos distancias: 52 y 118 kilómetros, pensadas para distintos niveles de experiencia. El evento tendrá dos jornadas de competencia: el sábado estará destinado al retiro de kits y al prólogo, mientras que el domingo se disputarán las carreras principales, con llegada en San Pedro.

Además, el próximo domingo 20 de septiembre se realizará un reconocimiento oficial del recorrido.

“Será competencia de mountain bike en dos formatos. Se busca promover el deporte, el turismo y destacar este patrimonio cultural de nuestra región”, explicó Soria.

La organización presenta la competencia como una experiencia que busca recuperar el espíritu de aquellos caminos que el Cura Brochero recorría a mula, vinculando el desafío deportivo con los paisajes y la historia de Traslasierra.

Las inscripciones para la edición 2026 ya están abiertas y se realizan de manera online a través del sitio oficial del evento.

Después de su primera edición, el Desafío Cura Brochero volverá a reunir a ciclistas de distintos puntos del país en un recorrido que propone combinar mountain bike, naturaleza, turismo y el legado cultural de una de las figuras más emblemáticas de Córdoba.

Informe de Orlando Morales