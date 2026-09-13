Belgrano quiere recuperar la senda del triunfo en su visita al sorprendente Sarmiento en Junín
El partido se disputa desde las 14.45 en el estadio Eva Perón. "El Pirata" viene de empatar con Huracán y marcha séptimo. "El Verde", de gran campaña, está segundo. Habrá hinchas "piratas". Transmite Cadena 3.
13/09/2026 | 08:23Redacción Cadena 3
FOTO: "El Chino" Zelarayán, capitán del "Pirata".
Belgrano buscará este domingo recuperar la senda del triunfo cuando visite al sorprendente Sarmiento de Junín, por la novena fecha del Torneo Clausura.
El partido se disputará desde las 14.45 en el estadio Eva Perón. “El Pirata” viene de empatar con Huracán y marcha séptimo en la tabla, mientras que “El Verde” atraviesa una gran campaña y se ubica segundo.
El encuentro contará con presencia de hinchas de Belgrano.
Transmite Cadena 3.
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