Messi marcó un golazo, llegó a 99 en Inter Miami, pero el Nashville lo empató sobre el final

Lionel Messi volvió a ser protagonista con una verdadera obra de arte, pero Inter Miami no pudo quedarse con el triunfo ante Nashville y terminó empatando 2-2 por la MLS.

El capitán de Las Garzas marcó el segundo tanto de su equipo después de una brillante combinación con Rodrigo De Paul. Con ese gol, alcanzó los 99 tantos con la camiseta de Inter Miami y quedó a uno de la centena.

Una sociedad que terminó en golazo

Nashville se había puesto en ventaja con un gol de Sam Surridge, que aprovechó un pelotazo largo y un rebote en Casemiro.

El tanto despertó a Messi, que comenzó a pedir la pelota y a moverse entre líneas. El argentino generó peligro desde su lugar habitual y, tras un remate suyo desde el borde del área, llegó un córner que terminó en el empate de Inter Miami, con un gol en contra.

En el complemento, el equipo de Cristian "Kily" González fue decididamente en busca del triunfo y encontró nuevamente a Messi como protagonista.

El rosarino recibió junto a De Paul y ambos construyeron una magnífica jugada en espacios reducidos. Dos paredes consecutivas dejaron a Messi de frente al arco y el capitán definió con una exquisita zurda, con un remate que dejó sin respuestas al arquero visitante.

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Fue el 2-1 y el gol número 99 de Messi en Inter Miami.

Tres palos y un empate inesperado

Inter Miami tuvo varias oportunidades para liquidar el partido. Messi estuvo cerca de marcar nuevamente con un remate que impactó en el travesaño.

Más tarde, tras una definición de Luis Suárez y un rebote, Messi apareció para anticipar y volver a buscar el gol, pero la pelota terminó nuevamente contra el palo.

Sin embargo, el equipo local pagó caro su vocación ofensiva. Nashville aprovechó un contragolpe y Surridge volvió a aparecer para marcar el 2-2.

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En el cierre, Inter Miami tuvo una última posibilidad para ganar. De Paul apareció por sorpresa y definió, pero la pelota volvió a pegar en el palo.

Así, Las Garzas dejaron escapar dos puntos en un partido que dominaron durante buena parte del trámite y en el que Messi pudo haber celebrado su gol número 100 con el club.