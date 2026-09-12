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Atlanta superó a Güemes y sigue firme en la lucha por el liderato de la Zona B

Atlanta logró una victoria clave ante Güemes, que sigue en descenso. Nueva Chicago, por su parte, continúa en la mala racha y se aleja de la salvación.

12/09/2026 | 23:58Redacción Cadena 3

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Primera Nacional: Atlanta le ganó a Güemes para no perder pisada al puntero de la Zona B

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Buenos Aires, 12 septiembre (NA) -- La Primera Nacional vivió una jornada intensa con seis encuentros, de los cuales cuatro pertenecieron a la Zona B. Entre los resultados más destacados, se encuentra la victoria de Atlanta, que se impuso ante Güemes, y la de Colegiales, que sigue ascendiendo en la tabla. Este último equipo logró un triunfo importante frente a Nueva Chicago, que se encuentra en una situación complicada al quedar a cinco puntos y dos lugares del descenso.

Colegiales se llevó el partido con un contundente 1-0, gracias a un golazo de Monserrat a tan solo un minuto del inicio, quien sorprendió con un remate desde mitad de cancha, marcando uno de los tantos más destacados de la jornada y asegurando la victoria ante el equipo de Mataderos.

En otro encuentro, Quilmes logró una victoria crucial al vencer 1-0 a San Martín de San Juan. El gol fue anotado por Agustín Bindella a los cinco minutos del segundo tiempo mediante un tiro libre ejecutado cerca del área del estadio Centenario. El partido terminó con la expulsión de Facundo Yozwiak por parte del "Cervecero" y de Manuel Cocca del equipo visitante.

Por su parte, Atlanta logró un contundente 2-0 sobre Güemes en la fecha 29, acercándose a cuatro puntos del líder de la Zona B, Tristán Suárez. Los goles del "Bohemio" fueron anotados por Alejandro Quintana a los 36 minutos del primer tiempo y Alejo Dramisino a los 8 del complemento, lo que le permite a Atlanta mantenerse en el cuarto puesto y seguir de cerca a los equipos de arriba. En este encuentro, Matías Martínez fue expulsado en el equipo santiagueño.

Con esta derrota, Güemes permanece en la última posición con 23 puntos, a siete del Patronato, que actualmente evitaría el descenso a la tercera categoría. El equipo santiagueño ha acumulado 16 derrotas, 8 empates y solo 5 victorias en el campeonato, enfrentando las últimas siete jornadas con la esperanza de un milagro deportivo.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó?
Atlanta venció a Güemes por 2-0 en la fecha 29 de la Primera Nacional.

¿Cuál fue el resultado de Colegiales?
Colegiales ganó 1-0 a Nueva Chicago, marcando un gol desde mitad de cancha.

¿Qué ocurrió en el partido de Quilmes?
Quilmes logró una victoria por 1-0 frente a San Martín de San Juan, con un gol de Agustín Bindella.

¿Dónde se encuentra Güemes en la tabla?
Güemes está en la última posición con 23 puntos, a siete del Patronato.

¿Cuántas derrotas tiene Güemes?
Güemes ha acumulado 16 derrotas en el campeonato hasta la fecha actual.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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