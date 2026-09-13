Descubren que el agua alimentaba volcanes hace 3 mil millones de años

Un equipo internacional de geólogos, liderado por el geocientífico Dr. Eric Vandenburg de la Universidad de Adelaida, realizó un hallazgo que podría reescribir la historia de la actividad volcánica en la Tierra. Estudiando rocas volcánicas antiguas del Pilbara Craton en Australia Occidental, descubrieron que el agua había influido en la formación de magma y, por ende, en la actividad volcánica hace más de tres mil millones de años.

Los resultados, publicados en la revista Nature Communications, sugieren que el agua pudo haber alcanzado grandes profundidades en la Tierra antes de contribuir a la formación de magma que alimentó volcanes, similares a los que se encuentran en el actual "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El Dr. Vandenburg explicó que estas rocas ofrecen una oportunidad única para investigar las condiciones de la Tierra primitiva. "Estos materiales se formaron en un momento en que la Tierra era un lugar muy diferente", afirmó.

En la actualidad, la tectónica de placas es fundamental para el movimiento del agua a través del planeta. En las zonas de subducción, una placa tectónica se hunde bajo otra, llevando agua desde los océanos hacia el manto terrestre. Esta agua puede generar magma que asciende hacia la superficie, contribuyendo a la actividad volcánica que forma continentes.

Sin embargo, en la Tierra primitiva, el calor era demasiado intenso para que las placas se comportaran de esa manera. Por lo tanto, hasta ahora no estaba claro si el agua de la superficie podía haber llegado tan profundo en el pasado. El descubrimiento de Vandenburg reveló que grandes cantidades de agua ya habían alcanzado el interior de la Tierra, influyendo en la formación de rocas volcánicas.

Los investigadores proponen que un mecanismo geológico, al que denominaron "dripduction", pudo haber facilitado el movimiento del agua hacia el manto antes de que la tectónica de placas moderna se estableciera. En este proceso, porciones densas y ricas en agua de la corteza exterior de la Tierra se hundieron periódicamente y colapsaron en el manto caliente, transportando agua con ellas.

A medida que estas secciones de la corteza descendían, liberaban su agua en el manto, lo que contribuía a la generación de magma, que finalmente ascendía, erupcionaba a través de volcanes y se enfriaba en rocas que han perdurado por milenios.

Este descubrimiento también responde a una pregunta fundamental en la geología: ¿cuándo comenzaron a moverse los materiales entre la superficie de la Tierra y su interior profundo? Determinar cuándo el agua comenzó a viajar bajo tierra es crucial, ya que este proceso de reciclaje afecta la actividad volcánica, el crecimiento de continentes y el movimiento de elementos esenciales para la vida.

Los hallazgos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se desarrollaron los continentes de la Tierra y cómo el planeta evolucionó hacia su forma moderna. Las rocas de este periodo son extremadamente raras, lo que hace que el Pilbara sea especialmente valioso, ya que contiene algunas de las rocas mejor preservadas de la Tierra primitiva, ofreciendo un registro raro de procesos ocurridos hace miles de millones de años.

El estudio involucró a investigadores de la Universidad de Adelaida, Universidad Monash, el Servicio Geológico de Australia Occidental, Universidad Curtin, Universidad Nacional de Australia, Universidad de Cardiff y el Centro Helmholtz GEOMAR para la Investigación Oceánica en Alemania.