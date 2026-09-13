Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este domingo 13 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

Ahora

En este momento, el cielo ense encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 8°, con una sensación térmica de 6°. La humedad es del 80%, lo que genera un ambiente algo frío. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sur, contribuyendo a la sensación de frescura. La presión atmosférica se mantiene en 1032 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 16°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento que podría variar en intensidad. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones interesantes. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El martes 15, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 22°, con cielo despejado. El miércoles 16, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, también con cielo despejado. Para el jueves 17, la mínima será de 12° y la máxima de 26°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 18, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con cielo nublado.