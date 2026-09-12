Oasis regresa con un documental que celebra su reconciliación y conexión con los fans

Buenos Aires, 12 septiembre (NA) - Tras dieciséis años de separación, Oasis vuelve a brillar en la pantalla grande. El documental Oasis: Don’t Look Back in Anger, que se estrenó esta semana en cines, captura la gira Live '25, marcando el regreso de Liam y Noel Gallagher a los escenarios, y destaca el reencuentro entre estos hermanos, cuya relación estuvo marcada por conflictos y distanciamientos.

Dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern y con guion de Steven Knight, el documental fue presentado fuera de competencia en el Festival de Venecia. La obra mezcla imágenes de conciertos, ensayos, backstage y entrevistas, acercándose a los Gallagher durante los preparativos de su regreso y acompañando su gira que reunió a millones de fans alrededor del mundo.

El enfoque del documental evita centrarse en las disputas pasadas entre los hermanos. En lugar de desmenuzar las causas de la ruptura en 2009, se enfoca en el reencuentro en el escenario: una relación que se reconstruye gradualmente, encontrando en sus canciones un punto de conexión.

El filme también da protagonismo a los seguidores, incorporando diversas historias que ilustran el significado de Oasis para quienes crecieron con su música y para aquellos que la descubrieron más tarde. La dirección busca plasmar esa experiencia colectiva, utilizando un despliegue de cámaras durante los conciertos.

El documental apela a la emoción y la nostalgia. Algunos críticos opinan que el tono puede ser excesivamente sentimental, pero esta elección permite al filme captar algo que trasciende a los Gallagher: la capacidad de una canción para evocar recuerdos, unir a desconocidos y transformar un concierto en una vivencia compartida.

Durante el recorrido musical, se incluyen varios clásicos que definen la esencia de Oasis, tales como Live Forever, Supersonic, Slide Away, Wonderwall, Champagne Supernova y Don’t Look Back in Anger. Asimismo, se destaca la figura de Paul "Bonehead" Arthurs, un guitarrista clave en la etapa inicial de la banda.

Oasis y su vínculo con San Lorenzo

En Argentina, el documental presenta una conexión especial que une el britpop con una tradición local: las imágenes de la hinchada de San Lorenzo.

A pesar de que Oasis ofreció dos conciertos en el estadio Monumental durante su regreso, la película optó por mostrar otra faceta de su relación con Argentina. En una escena filmada en el Nuevo Gasómetro, se ve a los hinchas de San Lorenzo interpretando una adaptación de Wonderwall, uno de los temas más emblemáticos de la banda.

Este registro se realizó durante una convocatoria previa a un partido contra Sarmiento, donde los seguidores transformaron la melodía de 1995 en un canto dedicado al club, lo que despertó el interés del equipo de producción del documental.

Esta escena funciona como una síntesis del fenómeno que intenta retratar Don’t Look Back in Anger: canciones que nacieron en Manchester y que, tres décadas después, pueden resonar en una tribuna de Buenos Aires con una nueva letra, pero manteniendo su esencia para hacer vibrar a miles.