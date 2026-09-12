Del Gaiso cuestionó a Tapia por los $984 millones que agregó a su declaración

El legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, cuestionó la rectificación de la declaración jurada de Claudio "Chiqui" Tapia, que incorporó casi $1.000 millones que no figuraban en su presentación original, y expresó desconfianza sobre el avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

"Es una burla más a toda la sociedad", afirmó en diálogo con Cadena 3. Del Gaiso, uno de los denunciantes en la causa por una mansión de Pilar presuntamente vinculada con dirigentes de la AFA, rechazó que la omisión pudiera explicarse como un olvido: "Es obvio que es un atentado a la inteligencia".

Tapia presentó el jueves una declaración rectificativa ante el Ministerio de Justicia bonaerense, correspondiente a su función como presidente de la Ceamse. En ella incorporó alrededor de $984 millones entre efectivo y depósitos bancarios que no aparecían en el documento original.

Para Del Gaiso, la investigación debe examinar la correspondencia entre los ingresos declarados por el dirigente y su nivel de vida. En ese sentido, planteó que deben revisarse sus gastos, viajes y estadías en hoteles.

El legislador también aseguró que había solicitado información a la empresa estatal encargada de gestionar residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sin obtener respuestas. "Yo hice pedidos de informe al Ceamse y no me contestaron nunca", sostuvo.

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Remarcó que Tapia debe presentar sus declaraciones patrimoniales por su condición de funcionario público y justificar el origen de sus recursos. "Obviamente puede tener empresas familiares, negocios, pero esto tiene que estar declarado", señaló.

Al referirse al expediente por presunto enriquecimiento ilícito, Del Gaiso identificó al empresario Guillermo Tofoni como autor de esa denuncia y mencionó las medidas solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Luego concentró sus críticas en el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa.

"Es un juez del sistema", afirmó. El legislador puso en duda que el magistrado impulse una investigación efectiva y sostuvo que podría favorecer a Tapia o darle tiempo. También lo acusó de mantener vínculos con dirigentes del fútbol y recordó sus cuestionamientos a la intervención de Lijo en una denuncia anterior relacionada con Pablo Toviggino.

En la investigación patrimonial, Pollicita solicitó 15 medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario, las declaraciones juradas de Tapia e información sobre sus bienes, cuentas e ingresos. Los pedidos quedaron a consideración de Lijo y buscan determinar si la evolución de su patrimonio se corresponde con los recursos declarados.

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Informe de Guillermo López.