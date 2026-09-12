Trágico accidente en Neuquén: falleció una mujer de 30 años que viajaba junto a su hijo y padres
Ocurrió en Neuquén. Los padres de la víctima, de 58 y 59 años, también viajaban en el vehículo. El menor resultó ileso y los mayores fueron trasladados.
FOTO: Trágico accidente en Neuquén: fallece mujer de 30 años junto a su hijo y padres en el vehículo
Una mujer de 30 años murió tras volcar en la banquina con el vehículo que conducía, donde además viajaban su hijo de 2 años y sus padres, de 58 y 59, en la Ruta Nacional 237, cerca de la localidad neuquina de Villa El Chocón.
La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, oriunda de Allen, Río Negro, quien conducía un Renault Fluence en el que también viajaban sus familiares. El hecho ocurrió en inmediaciones de Cañadón Escondido, a unos nueve kilómetros de Villa El Chocón, en dirección a Picún Leufú.
El auto mordió la banquina, perdió el control y volcó, mientras que las pericias preliminares no determinaron la participación de otro rodado, tal como señalaron medios locales. Como consecuencia del impacto, Valenzuela murió en el lugar con un traumatismo en la cabeza, mientras que su hijo resultó ileso y sus padres fueron trasladados para recibir atención médica.
El niño viajaba en una silla de seguridad y con cinturón. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito y bomberos de Villa El Chocón, mientras que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del vuelco.
Si bien algunas hipótesis preliminares apuntaron a un supuesto exceso de velocidad junto a un desnivel de la banquina de entre 10 y 15 centímetros que habría complicado la maniobra, aún no se confirmó el desencadenante.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Neuquén?
Un accidente de tráfico resultó en la muerte de una mujer de 30 años y dejó a su hijo de 2 años ileso.
¿Quiénes estaban involucrados?
La víctima, Marilyn Valenzuela, viajaba con su hijo y sus padres, quienes fueron trasladados al hospital.
¿Dónde sucedió el accidente?
El incidente ocurrió en la Ruta Nacional 237, cerca de Villa El Chocón, Neuquén.
¿Cómo se produjo el accidente?
El vehículo volcó tras morder la banquina, según informes preliminares.
¿Qué se está investigando?
Las autoridades están indagando las causas del accidente, incluyendo velocidad y condiciones de la banquina.
[Fuente: Noticias Argentinas]