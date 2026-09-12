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Colapinto largará desde el noveno puesto en la carrera del GP de Madrid

El piloto argentino logró un destacado noveno puesto en la última clasificación antes de la carrera del domingo.

12/09/2026 | 12:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Colapinto largará noveno en la carrera del GP de Madrid (Foto: archivo).

FOTO: Colapinto largará noveno en la carrera del GP de Madrid (Foto: archivo).

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  1.

    Audio. Colapinto largará desde el noveno puesto en la carrera del GP de Madrid

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    Episodios

Franco Colapinto largará noveno en la carrera de Fórmula 1 que se llevará a cabo este domingo a las 10 de la mañana (hora argentina).

El piloto argentino obtuvo el noveno puesto en la Q3 realizada en Madrid, donde largará desde la quinta fila.

El pole position fue para el actual campeón del mundo, Lando Norris, quien logró el mejor tiempo en su último intento.

El segundo lugar lo ocupó el italiano Andrea Kimi Antonelli, a tan solo 11 milésimas de Norris. Le siguieron Verstappen, Hamilton, Leclerc, Russell, Piastri y Lawson, quienes tienen los mejores autos del campeonato.

Colapinto aventaja a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien saldrá desde el puesto 14.

Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que largará noveno?
Franco Colapinto es el piloto argentino que largará noveno en la carrera.

¿Dónde se realizó la Q3?
La Q3 se realizó en Madrid.

¿Quién logró el pole position?
El pole position fue para Lando Norris, actual campeón del mundo.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera se llevará a cabo este domingo a las 10 de la mañana (hora argentina).

¿Quién es el compañero de equipo de Colapinto?
El compañero de equipo de Colapinto es Pierre Gasly, quien saldrá desde el puesto 14.

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