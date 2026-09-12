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Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un partido decisivo para los playoffs del Clausura

El "Ciclón" tendrá el debut de su entrenador Rubén Darío Insua, quien inicia su tercer ciclo al mando del equipo.

12/09/2026 | 11:24Redacción Cadena 3

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Independiente viene de ganarle por la mínima a Central Córdoba.

FOTO: Independiente viene de ganarle por la mínima a Central Córdoba.

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Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Independiente se medirá este domingo ante San Lorenzo, en el marco de la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro crucial para definir los clasificados a los playoffs.

El partido, que está previsto para las 19:15, se desarrollará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, asistido por Fernando Espinoza en el VAR.

Independiente llega a este compromiso tras un importante triunfo 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que le permitió alcanzar la octava posición de la Zona A con un total de 13 puntos.

Con esta victoria, el "Rojo" se posiciona en zona de playoffs, aunque la presión es alta, ya que cualquier error podría relegarlo a posiciones fuera de clasificación.

En el lado de San Lorenzo, el equipo también logró una victoria en la última fecha, imponiéndose 1-0 ante Talleres de Córdoba, alcanzando así los 10 puntos y ocupando el décimo lugar en la Zona A.

Este encuentro marcará el debut de Rubén Darío Insua como director técnico del "Ciclón", quien inicia su tercer ciclo en el club.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Independiente y San Lorenzo se enfrentarán en un partido del Torneo Clausura.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro está programado para este domingo a las 19:15.

¿Dónde se llevará a cabo?
El partido se disputará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

¿Quién será el árbitro?
El árbitro designado para el encuentro es Facundo Tello, con Fernando Espinoza en el VAR.

¿Qué importancia tiene este partido?
Es crucial para la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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