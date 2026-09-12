Independiente y San Lorenzo se enfrentan en un partido decisivo para los playoffs del Clausura

FOTO: Independiente viene de ganarle por la mínima a Central Córdoba.

Buenos Aires, 12 de septiembre (NA) -- Independiente se medirá este domingo ante San Lorenzo, en el marco de la novena jornada de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro crucial para definir los clasificados a los playoffs.

El partido, que está previsto para las 19:15, se desarrollará en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. Facundo Tello será el árbitro del encuentro, asistido por Fernando Espinoza en el VAR.

Independiente llega a este compromiso tras un importante triunfo 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que le permitió alcanzar la octava posición de la Zona A con un total de 13 puntos.

Con esta victoria, el "Rojo" se posiciona en zona de playoffs, aunque la presión es alta, ya que cualquier error podría relegarlo a posiciones fuera de clasificación.

En el lado de San Lorenzo, el equipo también logró una victoria en la última fecha, imponiéndose 1-0 ante Talleres de Córdoba, alcanzando así los 10 puntos y ocupando el décimo lugar en la Zona A.

Este encuentro marcará el debut de Rubén Darío Insua como director técnico del "Ciclón", quien inicia su tercer ciclo en el club.