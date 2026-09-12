Una abuela empezó a cobrar por cuidar a su nieto: "Una cosa es el amor y otra es el trabajo"

Una abuela de Chubut comenzó a recibir una cuota alimentaria por el cuidado diario de su nieto de dos años, a partir de un reclamo de aumento de cuota alimentaria presentado por la madre del niño. El caso abrió un debate sobre el valor económico de las tareas de cuidado cuando son realizadas por un familiar y no por una persona contratada específicamente para esa función.

Agustina Taboada, abogada especialista en Derecho de Familia, explicó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que el planteo surgió porque la madre del niño tenía entre sus gastos el pago a su propia madre para que cuidara al menor. “El fallo, el caso en sí, está pensado en una mamá que pide un aumento de cuota alimentaria”, explicó, y señaló que el padre cuestionaba que tuviera que afrontar ese gasto porque quien cuidaba al niño era su abuela.

Según la especialista, la Justicia puso el foco en que las tareas de cuidado pueden constituir un trabajo cuando son sostenidas en el tiempo y tienen determinadas características. “Las tareas de cuidado cuando tienen cierta característica, como sostenidas en el tiempo, cumplir determinado horario y demás, obviamente son tareas de cuidado que deben ser pagas”, sostuvo Taboada.

La abogada remarcó que el análisis no pasa solamente por el vínculo afectivo entre el niño y su abuela. “Hay una cuestión muy arraigada de que dentro de las familias el cuidado aparece solo, como que no cuesta”, planteó. Y agregó: “Una cosa es dedicarle tiempo a un nieto por una cuestión de amor, que es completamente válido y eso no implica el pago de alimentos. Pero otra muy distinta es que un padre pueda organizar toda su vida de manera independiente porque ese niño, que es su responsabilidad, está cuidado por otro”.

Taboada aclaró que esto no significa que todos los abuelos que cuidan a sus nietos tengan derecho automáticamente a cobrar una cuota. “No quiere decir que todo abuelo que cuide obligatoriamente tiene que percibir una cuota alimentaria”, explicó. Para determinarlo, consideró necesario analizar el tipo de cuidado, su frecuencia, los horarios, las erogaciones y los acuerdos existentes dentro de la familia. En ese sentido, diferenció el cuidado cotidiano de situaciones ocasionales, como quedarse algunas horas con un nieto mientras sus padres realizan una actividad.

Respecto del valor económico de esas tareas, la especialista señaló que la canasta de crianza del INDEC puede servir como referencia. “Es un piso y es de donde se debe partir”, indicó. Ese cálculo contempla bienes y servicios y también un valor asociado al tiempo de cuidado, que varía según la edad del niño.

La abogada también explicó que el principio puede analizarse en sentido inverso cuando se trata de adultos mayores. Los hijos tienen la responsabilidad legal de contribuir al sostenimiento de sus padres cuando estos no pueden solventar sus necesidades, y si son varios hermanos pueden reclamarse entre sí la participación correspondiente. “Los alimentos se deben entre parientes y no es solamente en relación a hijos menores de edad”, sostuvo Taboada.

Entrevista de Jonatan Raimundo.