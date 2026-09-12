FOTO: Frenan el tránsito hacia Las Leñas por un inconveniente entre dos colectivos. (Gentileza/Oyente)

Dos colectivos quedaron atravesados en el camino de acceso a Las Leñas, en el departamento mendocino de Malargüe, y dificultaron la circulación tras una noche de nevadas.

Según los testimonios de oyentes de Cadena 3, las unidades se habrían deslizado sobre la nieve y obligaron a detener la marcha de otros vehículos.

Mariana González, una de las personas que quedó demorada, contó que viajaba con su familia desde la ciudad de Malargüe hacia el centro de esquí. Habían aprovechado una pausa en la nevada para emprender el recorrido.

"Nevó toda la noche y justo ahora paró un poquito, así que aprovechamos para ir desde Malargüe a Las Leñas", explicó. Sin embargo, el viaje se interrumpió al encontrarse con los ómnibus: "Tuvimos que parar porque hubo dos colectivos que se han cruzado. Es como que se han resbalado y cruzaron al medio del camino".

A partir de las imágenes enviadas por los oyentes, durante la transmisión se identificó a las unidades como pertenecientes a las empresas El Turista y TAS. Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de un roce, el reporte de otro oyente, Néstor Gabriel, indicó que estaban muy cerca, pero no habían llegado a tocarse.

La posición de los vehículos dejaba un espacio muy reducido entre ambos. "No estamos pudiendo avanzar", señaló González, quien describió que varios de los presentes intentaban ayudar a una camioneta a atravesar ese sector para continuar el viaje.

"Queda un espacio mínimo y está toda la gente intentando hacer pasar una camioneta", relató. Según explicó, esperaban comprobar si ese vehículo lograba cruzar para que luego pudieran hacerlo otros automóviles.

Al momento de la comunicación con Cadena 3, González indicó que la Policía todavía no había llegado al lugar y su familia permanecía detenida.

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.