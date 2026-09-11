Pablo Lozano llega al Teatro Real con “Un canto florecido”, una celebración del folclore joven

Pablo Lozano se presentará el próximo 19 de septiembre, desde las 20, en el Teatro Real de Córdoba con “Un canto florecido”, una propuesta concebida como un encuentro entre generaciones y como una celebración de la llegada de la primavera.

El espectáculo reunirá al reconocido cantor con un grupo de jóvenes artistas que, según explicó, llegan para “ayudar a florecer” la música popular.

La idea surgió de Marcos Cordero, quien propuso convocar a jóvenes cantantes para compartir escenario con Lozano. Entre los artistas que participarán se encuentran Maxi Acosta, Sofía Sic, Sofía Elburúa, Ale Bernabé, el dúo Zula, Camila Pino y Coqui Dutto, actual directora del Teatro Real.

“Son todos chicos que cantan hermoso y algunos ya tienen varios años de carrera artística”, destacó Lozano al presentar la propuesta.

El espectáculo también busca reivindicar la transmisión de conocimientos entre artistas de distintas generaciones. Lozano sostuvo que el folclore es una construcción colectiva y que cada intérprete representa un eslabón de una cadena que comenzó con grandes referentes.

En ese sentido, recordó especialmente a Horacio Guarany y Mario Álvarez Quiroga, artistas que, según contó, fueron generosos a la hora de abrirle las puertas y compartir su experiencia. “Lo que no se puede aprender es la experiencia de pisar un escenario”, afirmó.

La primavera aparece así como una metáfora de renovación y aprendizaje permanente. En esa misma línea, Lozano también repasó parte de su trayectoria y su vínculo con una de las canciones más representativas de Córdoba: “Córdoba en otoño”, con música de Raúl Montachini y Fernando Montachini y letra de Walter Galíndez.

La canción, en la versión de Lozano, adquirió una especial identificación con la provincia y se transformó en una pieza emblemática de su repertorio. Con “Un canto florecido”, el artista vuelve a poner en escena esa idea de que la tradición no se conserva inmóvil, sino que se renueva cuando encuentra nuevas voces dispuestas a continuarla.

Entrevista de "Amamos Argentina"