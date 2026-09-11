En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Central Córdoba

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Asamblea sorpresiva de UTA en Córdoba afectó seis líneas de Coniferal

La medida se realizó en la punta de línea de barrio Patricios y resintió el servicio de los recorridos 60, 63, 65, 42, 44 y B60.

11/09/2026 | 21:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

FOTO: Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Asamblea sorpresiva de UTA en Córdoba afecta seis líneas de Coniferal

    Viva la Radio

    Episodios

La UTA seccional Córdoba realizó este viernes una asamblea sorpresiva en la punta de línea de Coniferal, ubicada en barrio Patricios, una medida que afectó la prestación del servicio de varias líneas de colectivos en la ciudad.

La asamblea fue anunciada como una acción de último momento y alcanzó a las líneas 60, 63, 65, 42, 44 y B60.

La medida se produjo en medio del conflicto que el gremio mantiene por un reclamo de aumento salarial y luego de varios días de asambleas que ya habían generado interrupciones y demoras en el transporte urbano.

UTA mantiene el estado de alerta

La Unión Tranviarios Automotor había resuelto mantener el estado de alerta ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.

El martes, una reunión plenaria de delegados realizada en la sede de UTA Córdoba definió continuar con las asambleas informativas y analizar posibles medidas de acción directa, incluyendo qué líneas podrían paralizarse y durante qué horarios.

Desde el gremio habían advertido a los usuarios que el servicio podía verse nuevamente resentido, como había ocurrido durante jornadas anteriores.

El conflicto se mantiene abierto

El escenario de incertidumbre se suma a un contexto de tensión dentro de la organización sindical, atravesada además por el proceso de renovación de autoridades de UTA a nivel nacional, previsto para el 7 y 8 de octubre.

En Córdoba, el reclamo salarial y las disputas internas del gremio confluyen en un escenario que dificulta prever la normalidad del servicio durante las próximas semanas.

Por el momento, la nueva asamblea se concentra en la punta de línea de Coniferal en barrio Patricios y afecta a las seis líneas mencionadas.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué se realiza este viernes? Una asamblea sorpresiva de la UTA en la punta de línea de Coniferal.

¿Quiénes están involucrados? La UTA seccional Córdoba y los usuarios de las líneas de colectivos.

¿Cuándo se llevará a cabo la asamblea? Este viernes.

¿Dónde se realiza la asamblea? En la punta de línea de Coniferal, ubicada en barrio Patricios.

¿Por qué se realiza la asamblea? Por un reclamo de aumento salarial y la falta de avances en las negociaciones paritarias.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf