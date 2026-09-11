Asamblea sorpresiva de UTA en Córdoba afectó seis líneas de Coniferal

FOTO: Choferes de UTA Córdoba realizan asambleas y afectan líneas de transporte urbano en la ciudad

La UTA seccional Córdoba realizó este viernes una asamblea sorpresiva en la punta de línea de Coniferal, ubicada en barrio Patricios, una medida que afectó la prestación del servicio de varias líneas de colectivos en la ciudad.

La asamblea fue anunciada como una acción de último momento y alcanzó a las líneas 60, 63, 65, 42, 44 y B60.

La medida se produjo en medio del conflicto que el gremio mantiene por un reclamo de aumento salarial y luego de varios días de asambleas que ya habían generado interrupciones y demoras en el transporte urbano.

UTA mantiene el estado de alerta

La Unión Tranviarios Automotor había resuelto mantener el estado de alerta ante la falta de avances en las negociaciones paritarias.

El martes, una reunión plenaria de delegados realizada en la sede de UTA Córdoba definió continuar con las asambleas informativas y analizar posibles medidas de acción directa, incluyendo qué líneas podrían paralizarse y durante qué horarios.

Desde el gremio habían advertido a los usuarios que el servicio podía verse nuevamente resentido, como había ocurrido durante jornadas anteriores.

El conflicto se mantiene abierto

El escenario de incertidumbre se suma a un contexto de tensión dentro de la organización sindical, atravesada además por el proceso de renovación de autoridades de UTA a nivel nacional, previsto para el 7 y 8 de octubre.

En Córdoba, el reclamo salarial y las disputas internas del gremio confluyen en un escenario que dificulta prever la normalidad del servicio durante las próximas semanas.

Por el momento, la nueva asamblea se concentra en la punta de línea de Coniferal en barrio Patricios y afecta a las seis líneas mencionadas.

Informe de Jorge Mercado.