Khosla Ventures abrirá su primera oficina en Nueva York este otoño, fuera de Silicon Valley

Khosla Ventures, una de las firmas de capital de riesgo más reconocidas de Silicon Valley, confirmó la apertura de su primera oficina en Nueva York, prevista para este otoño. La noticia fue anunciada por Keith Rabois durante un evento de TechCrunch en el West Village de Nueva York.

Rabois, quien ha estado vinculado a Khosla Ventures durante más de una década, indicó que la nueva oficina se ubicará en la calle 14 y que actualmente se encuentra en proceso de construcción. "Es un gran paso para nosotros, ya que no tenemos oficina en San Francisco", comentó Rabois, quien también bromeó sobre la vaguedad de la fecha de apertura.

El espacio no solo albergará a varios inversores de Khosla, sino que también contará con un "centro de reuniones ejecutivas", donde se espera que diez o doce empresas del portafolio de Khosla se reúnan semanalmente con empresas de Fortune 500. "Las empresas del portafolio adoran esto, ya que obtienen pilotos y clientes, lo que hará que la oficina sea muy vibrante", añadió.

Esta expansión se produce en un contexto donde Nueva York ha superado al área de la Bahía de San Francisco en cuanto a la cantidad de talento tecnológico, según un informe reciente de CBRE. Rabois, quien recientemente se mudó a la costa este para estar más cerca de su familia, también reflexionó sobre la densidad de talento en Nueva York, señalando que mientras que hay un buen número de graduados, la escasez de ejecutivos senior sigue siendo un desafío debido a la cultura de trabajo en oficina.

"Para los ingenieros y personal técnico de nivel junior, Nueva York tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, para los ejecutivos senior, la situación es más complicada", explicó Rabois. A pesar de los retos, expresó su confianza en que la apertura de esta nueva oficina potenciará el crecimiento de Khosla Ventures y sus empresas asociadas.

La apertura de la oficina en Nueva York también refleja un cambio en la dinámica del ecosistema tecnológico, donde las empresas buscan establecer una presencia más amplia y diversificada más allá de Silicon Valley. Este movimiento podría marcar el inicio de una nueva era para Khosla Ventures y sus estrategias de inversión.