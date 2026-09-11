Diego Torres vuelve a Córdoba para mostrar “Mi Norte y Mi Sur Tour” y repasar sus grandes canciones
El recital se llevará a cabo, desde las 21, en Plaza de la Música. La gira tiene el nombre de su último álbum, en el que participan Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.
11/09/2026 | 19:00Redacción Cadena 3
FOTO: El autor de "Color esperanza", otra vez en Córdoba (archivo).
El cantante Diego Torres regresa este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba en el marco de su gira “Mi Norte y Mi Sur Tour”.
El recital se realizará en la Plaza de la Música, ubicada en Costanera y Mendoza, desde las 21.
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El cantante habló antes de su presentación del 11 de septiembre en Plaza de la Música. Contó cómo eligió a los invitados de su álbum "Mi Norte y Mi Sur" y compartió anécdotas con su hija.
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La gira del artista pop lleva el nombre de su último disco, que contiene 11 canciones y contó con la participación de invitados de lujo: Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.
Además de interpretar los temas de “Mi Norte y Mi Sur”, Torres repasará sus grandes éxitos, como “Color esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Usted”, “Andando” y “Guapa”.
Lectura rápida
¿Quién regresa a Córdoba?
El cantante Diego Torres regresa a Córdoba este viernes.
¿Dónde se llevará a cabo el recital?
El recital se realizará en la Plaza de la Música, ubicada en Costanera y Mendoza.
¿A qué hora comienza el recital?
El recital comenzará a las 21 horas.
¿Cuántas canciones contiene el último disco de Torres?
El último disco de Diego Torres contiene 11 canciones.
¿Qué éxitos interpretará además de su nuevo material?
Además de su nuevo material, Torres interpretará éxitos como “Color esperanza” y “Penélope”.