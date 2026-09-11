Diego Torres vuelve a Córdoba para mostrar “Mi Norte y Mi Sur Tour” y repasar sus grandes canciones

FOTO: El autor de "Color esperanza", otra vez en Córdoba (archivo).

El cantante Diego Torres regresa este viernes a la noche a la ciudad de Córdoba en el marco de su gira “Mi Norte y Mi Sur Tour”.

El recital se realizará en la Plaza de la Música, ubicada en Costanera y Mendoza, desde las 21.

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La gira del artista pop lleva el nombre de su último disco, que contiene 11 canciones y contó con la participación de invitados de lujo: Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco.

Además de interpretar los temas de “Mi Norte y Mi Sur”, Torres repasará sus grandes éxitos, como “Color esperanza”, “Tratar de Estar Mejor”, “Penélope”, “Sueños”, “Usted”, “Andando” y “Guapa”.