Río Cuarto: un detenido con 2400 dosis de droga y armas en un operativo policial

FOTO: Detenido en Río Cuarto con 2400 dosis de droga y armas en un operativo policial

Un hombre de 43 años, vinculado a una organización narcocriminal, fue detenido en la ciudad cordobesa de Río Cuarto durante un operativo que culminó con dos allanamientos y el secuestro de 2.400 dosis de droga, dos armas de fuego y más de $300.000.

Según lo indicado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, el procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación liderada por la fiscalía, donde intervinieron agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que realizaron dos allanamientos en la calle Pasaje de los Troperos al 1900.

En los domicilios se incautaron 2.324 dosis de marihuana, 98 de cocaína, una planta de cannabis sativa, dos armas de fuego, 26 cartuchos de diferentes calibres, $361.700, una balanza digital y otros elementos relevantes para la causa.

El detenido se encontraba prófugo de la justicia y tenía un pedido de captura vigente. Este operativo está relacionado con una acción realizada por la FPA el pasado 29 de julio, cuando se llevaron a cabo 28 allanamientos, se detuvo a 19 personas y se secuestraron 2.000 dosis de drogas, $38.655.000, 9.800 dólares, un automóvil, tres motocicletas, siete armas de fuego y 400 cartuchos.

Las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con sede en Río Cuarto, han ordenado el traslado del detenido y de los elementos secuestrados a la sede judicial por violaciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.