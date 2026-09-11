Franco Mastantuono brilla con un hat-trick en la victoria de la Fiorentina en la Serie A

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - El argentino Franco Mastantuono anotó tres goles en la victoria de la Fiorentina por 4 a 2 ante el Venezia. El otro gol del encuentro también fue marcado por un argentino: Mateo Pellegrino, exjugador de Vélez, Estudiantes y Platense. Mastantuono, que está cedido a préstamo desde el Real Madrid, no había anotado desde el 21 de enero, cuando marcó en la goleada 6 a 1 del "Merengue" ante el Mónaco.

La destacada actuación del delantero argentino de 19 años se produce en un momento crucial, ya que su inicio en la Fiorentina no había sido el mejor. Desde su debut, el equipo italiano había sufrido tres derrotas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino.

Los primeros dos goles de Mastantuono llegaron en un breve lapso de 1 minuto y medio. A los 28 minutos del primer tiempo, el delantero encaró desde la derecha, realizó una jugada individual y colocó la pelota ajustada al palo izquierdo del arquero, por bajo.

Minutos después, a los 29 minutos y medio, asistió a un compañero que recuperó un balón en el medio y, tras recibir en el borde del área, perfiló su cuerpo y metió la pelota rasante al otro palo.

La ráfaga de goles de Mastantuono fue clave para la remontada de la Fiorentina, que en ese momento perdía 1 a 0 por el gol de Adams. Promediando el segundo tiempo, a los 21 minutos, Pellegrino amplió la ventaja para la "Fiore". A falta de seis minutos para el final, Mastantuono volvió a ser protagonista al recibir un pase pinchado en el área chica y definir ante la salida del arquero rival, anotando el cuarto gol.

Dos minutos después, Hainaut convertiría para el Venezia, poniendo cifras definitivas al encuentro. El público visitante ovacionó a Mastantuono, quien logró desahogarse en la cuarta fecha de la Serie A, cortando así una racha negativa.

El delantero, nacido en Azul, busca rendir al máximo para tener una oportunidad en el Real Madrid, club al que deberá regresar a mediados de 2027, tras haber sido adquirido por casi 70 millones de euros, impuestos incluidos.