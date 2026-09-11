En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Vélez

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Def. y Justicia vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Mastantuono brilla con un hat-trick en la victoria de la Fiorentina en la Serie A

El exjugador de River anotó tres goles para el conjunto italiano, donde también convirtió el argentino Mateo Pellegrino.

11/09/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Mastantuono se desahoga tras el triplete.

FOTO: Mastantuono se desahoga tras el triplete.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) - El argentino Franco Mastantuono anotó tres goles en la victoria de la Fiorentina por 4 a 2 ante el Venezia. El otro gol del encuentro también fue marcado por un argentino: Mateo Pellegrino, exjugador de Vélez, Estudiantes y Platense. Mastantuono, que está cedido a préstamo desde el Real Madrid, no había anotado desde el 21 de enero, cuando marcó en la goleada 6 a 1 del "Merengue" ante el Mónaco.

La destacada actuación del delantero argentino de 19 años se produce en un momento crucial, ya que su inicio en la Fiorentina no había sido el mejor. Desde su debut, el equipo italiano había sufrido tres derrotas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino.

Los primeros dos goles de Mastantuono llegaron en un breve lapso de 1 minuto y medio. A los 28 minutos del primer tiempo, el delantero encaró desde la derecha, realizó una jugada individual y colocó la pelota ajustada al palo izquierdo del arquero, por bajo.

Minutos después, a los 29 minutos y medio, asistió a un compañero que recuperó un balón en el medio y, tras recibir en el borde del área, perfiló su cuerpo y metió la pelota rasante al otro palo.

La ráfaga de goles de Mastantuono fue clave para la remontada de la Fiorentina, que en ese momento perdía 1 a 0 por el gol de Adams. Promediando el segundo tiempo, a los 21 minutos, Pellegrino amplió la ventaja para la "Fiore". A falta de seis minutos para el final, Mastantuono volvió a ser protagonista al recibir un pase pinchado en el área chica y definir ante la salida del arquero rival, anotando el cuarto gol.

Dos minutos después, Hainaut convertiría para el Venezia, poniendo cifras definitivas al encuentro. El público visitante ovacionó a Mastantuono, quien logró desahogarse en la cuarta fecha de la Serie A, cortando así una racha negativa.

El delantero, nacido en Azul, busca rendir al máximo para tener una oportunidad en el Real Madrid, club al que deberá regresar a mediados de 2027, tras haber sido adquirido por casi 70 millones de euros, impuestos incluidos.

Lectura rápida

¿Quién anotó los goles en el partido?
Franco Mastantuono anotó tres goles y Mateo Pellegrino también marcó uno para la Fiorentina.

¿Qué resultado tuvo el partido?
La Fiorentina ganó 4 a 2 ante el Venezia.

¿Cuándo fue la última vez que Mastantuono anotó?
No convertía desde el 21 de enero en un partido del Real Madrid contra el Mónaco.

¿Qué equipos había enfrentado la Fiorentina antes de este partido?
La Fiorentina había sufrido tres derrotas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino.

¿Qué busca Mastantuono en su carrera?
El delantero desea rendir para tener una oportunidad en el Real Madrid, al que deberá regresar en 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf