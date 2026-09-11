La CIA habría advertido a la Casa Blanca sobre posibles ataques de Bin Laden antes del 11-S

FOTO: La CIA desclasifica advertencias de inteligencia enviadas a la Casa Blanca antes de los atentados del 11S.

Documentos desclasificados muestran que la CIA advirtió repetidamente a los presidentes Bill Clinton y George W. Bush que Osama bin Laden estaba decidido a atacar Estados Unidos, incluso tres años antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Las advertencias de alto nivel carecían de información precisa sobre cómo o cuándo podrían tener lugar los ataques. Sin embargo, un informe de inteligencia dirigido al presidente Clinton en septiembre de 1998 se acercó de manera casi inquietante a lo que podría suceder, al afirmar que los partidarios de Bin Laden podrían estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad estadounidense, reportó la cadena NBC News y supo Noticias Argentinas.

El mismo memorándum afirma que la inteligencia no proporciona información concluyente sobre las intenciones de Bin Laden respecto a futuros ataques.

El documento era uno de los muchos informes presidenciales, anteriormente ultrasecretos, relacionados con los atentados del 11 de septiembre, publicados por la CIA el viernes, en el 25 aniversario de los mortíferos ataques terroristas de Al Qaeda que causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Los documentos, publicados en el sitio web de la CIA, abarcan el período comprendido entre febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001. Todos provienen de los informes diarios de inteligencia que la CIA y otras agencias de espionaje proporcionaron a Clinton y a su sucesor, Bush.

En un comunicado, el director de la CIA, John Ratcliffe, lo calificó como la mayor publicación de análisis de la CIA relacionada con el 11-S hasta la fecha.

"Los estadounidenses ahora pueden ver por sí mismos la información de inteligencia que condujo a este trágico día para nuestra nación", dijo Ratcliffe en una publicación en X.

Los documentos, que suman más de 100 páginas, revelan un flujo constante de informes de inteligencia alarmantes pero imprecisos que indicaban que Bin Laden se estaba preparando para atacar a Estados Unidos, ya fuera en territorio estadounidense o en embajadas y bases militares estadounidenses en el extranjero. Muchos de ellos estaban fuertemente censurados.

Pese al caudal documental, no aparecieron revelaciones nuevas significativas, ya que investigaciones previas del Congreso y los relatos de funcionarios del gobierno de la época habían dejado claro que los servicios de inteligencia estaban al tanto de la creciente amenaza de Al Qaeda.

El informe de inteligencia de septiembre de 1998 sobre la posibilidad de utilizar un avión cargado de explosivos para atacar una ciudad estadounidense fue redactado solo unas semanas después de que los partidarios de Bin Laden bombardearan embajadas estadounidenses en África Oriental y tras un intento fallido de la administración Clinton de matar al líder de Al Qaeda con ataques con misiles Tomahawk en Afganistán y Sudán.

Tras los fallidos ataques con misiles del 20 de agosto de 1998, un informe de inteligencia presentado al presidente ocho días después concluyó que Bin Laden y otros líderes terroristas afincados en Afganistán "sobrevivieron a los ataques estadounidenses y su red de comunicaciones permanece intacta", y que el entrenamiento de militantes se había reanudado en algunos campamentos.

Otros informes de inteligencia indicaban que los militantes de Bin Laden se estaban entrenando para secuestrar aviones comerciales, experimentando con armas químicas rudimentarias u otras armas no convencionales, realizando simulacros para poner a prueba la seguridad de los aeropuertos estadounidenses, planeando tomar rehenes y traficando con narcóticos para financiar planes terroristas.

Los informes de inteligencia enviados a la Casa Blanca también concluían sistemáticamente que Bin Laden no corría peligro de ser expulsado por el régimen talibán en Afganistán, a pesar de que algunas figuras de alto rango temían que sus planes contra Estados Unidos pudieran poner en peligro a los talibanes.

Según un informe de inteligencia del 26 de marzo de 2001, "es poco probable que los talibanes entreguen a Bin Laden a cambio de un reconocimiento diplomático incompleto y una ayuda significativa para la reconstrucción".

El 6 de agosto de 2001, la comunidad de inteligencia presentó al presidente otro informe desalentador, titulado: "Bin Laden decidido a atacar en Estados Unidos".