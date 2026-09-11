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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.

El sorteo número 31612 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 11 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9746, correspondiente a "A primera (Tomates)". Conocé todos los resultados.

11/09/2026 | 18:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31612 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9746, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9746
2° 2381
3° 5887
4° 9349
5° 4029
6° 9893
7° 9037
8° 0184
9° 3723
10° 9440
11° 2812
12° 4665
13° 8843
14° 9069
15° 6962
16° 1336
17° 6075
18° 0213
19° 1037
20° 4127

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31612 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 11 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9746.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Tomates)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.

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