Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 11 de septiembre.

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El sorteo número 31612 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 11 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 9746, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Tomates).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9746

2° 2381

3° 5887

4° 9349

5° 4029

6° 9893

7° 9037

8° 0184

9° 3723

10° 9440

11° 2812

12° 4665

13° 8843

14° 9069

15° 6962

16° 1336

17° 6075

18° 0213

19° 1037

20° 4127