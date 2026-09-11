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La Matanza: tres delincuentes detenidos tras robar un auto y protagonizar un choque

Además, dos de los malvivientes resultaron heridos tras tirotearse con la policía.

11/09/2026 | 19:31Redacción Cadena 3

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La Matanza: tres delincuentes detenidos tras robar un auto y protagonizar un choque

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Buenos Aires, 11 septiembre (NA) -- Tres sujetos fueron aprehendidos en las últimas horas por la Policía Bonaerense, tras haberle robado el vehículo a una mujer en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza, en el oeste del conurbano.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Conde y Garzón, donde los tres malvivientes, uno de ellos menor de edad, abordaron a la conductora de un Renault Fluence, identificada como Teresa Sánchez Pablo, a quien mediante amedrentamiento verbal y golpes en la cabeza intentaban sustraerle el rodado.

Finalmente se subieron al vehículo, pero a los pocos metros chocaron, cuando los efectivos que acudieron al lugar habían dado la voz de alto. Y de inmediato se inició un tiroteo entre los agentes y los maleantes, dos de los cuales resultaron heridos en la refriega.

Uno de los detenidos, Axel Morales -de 30 años-, ya tenía antecedentes penales, por el delito de violación de domicilio y tentativa de robo, en 2016, y si bien fue encarcelado, recuperó la libertad en 2022.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Matanza?
Tres delincuentes robaron un auto y chocaron tras un tiroteo con la policía.

¿Quiénes fueron los involucrados?
Los involucrados son tres malvivientes, uno de ellos menor de edad, y la víctima, Teresa Sánchez Pablo.

¿Cuándo sucedió el robo?
El hecho tuvo lugar en la noche del 11 de septiembre.

¿Dónde ocurrió el incidente?
El robo se produjo en la intersección de Conde y Garzón en Villa Dorrego, La Matanza.

¿Por qué se inició el tiroteo?
Los delincuentes chocaron el vehículo tras ser perseguidos por la policía, lo que provocó el intercambio de disparos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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