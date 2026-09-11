La Matanza: tres delincuentes detenidos tras robar un auto y protagonizar un choque

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) -- Tres sujetos fueron aprehendidos en las últimas horas por la Policía Bonaerense, tras haberle robado el vehículo a una mujer en la localidad de Villa Dorrego, partido de La Matanza, en el oeste del conurbano.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Conde y Garzón, donde los tres malvivientes, uno de ellos menor de edad, abordaron a la conductora de un Renault Fluence, identificada como Teresa Sánchez Pablo, a quien mediante amedrentamiento verbal y golpes en la cabeza intentaban sustraerle el rodado.

Finalmente se subieron al vehículo, pero a los pocos metros chocaron, cuando los efectivos que acudieron al lugar habían dado la voz de alto. Y de inmediato se inició un tiroteo entre los agentes y los maleantes, dos de los cuales resultaron heridos en la refriega.

Uno de los detenidos, Axel Morales -de 30 años-, ya tenía antecedentes penales, por el delito de violación de domicilio y tentativa de robo, en 2016, y si bien fue encarcelado, recuperó la libertad en 2022.