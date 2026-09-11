La película argentina premiada en Venecia que aborda luchas obreras y Bialet Massé

FOTO: De las luchas obreras y el trabajo de Bialet Massé: la película argentina premiada en el Festival de Venecia.

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- El largometraje argentino "A veces me entra tristeza, otras rebelión" ha sido galardonado con el máximo premio de la sección Giornate degli Autori en el Festival de Venecia. Este film explora las luchas obreras y el legado del escritor Juan Bialet Massé.

Dirigida por la cineasta cordobesa María Aparicio, quien a sus 34 años ya posee una amplia trayectoria, la película toma su título de una línea de la canción "Milonga del peón de campo", compuesta por Atahualpa Yupanqui.

La historia sigue la vida de un historiador argentino que investiga los textos de Bialet Massé en España y una joven que está de paso por Madrid. El estreno mundial tuvo lugar en la Sala Perla.

Esta coproducción entre Argentina y España cuenta con las actuaciones de Eva Bianco y Roger Koza. Sobre su elección, Aparicio comentó: "Eva fue la protagonista de la película anterior que hicimos, 'Las cosas indefinidas'. No es solo la misma actriz, sino también el mismo personaje, es como una continuación".

La directora relató su experiencia en Madrid, donde residió por una beca en el Museo Santa Sofía. "Un día me dijeron que podía rodar dentro del museo como residente de la institución y desde ese momento, no pude dejar de pensar en la idea del cine dentro del museo", expresó la cineasta al medio belga Cineuropa.

Añadió que, aunque estaba escribiendo el guion de otro proyecto, sintió que "para ese proyecto, no tenía mucho sentido filmar dentro del museo", lo que llevó al surgimiento de esta película de forma "muy espontánea". La realizadora destacó que esta forma de trabajo es poco común en el cine, donde generalmente se planifica con anticipación, comparando el proceso a "jugar al ajedrez", donde es necesario prever y defenderse de diversos factores.