Chile recuerda el 53.º aniversario del golpe que depuso a Salvador Allende

Buenos Aires, 11 de septiembre (NA) -- Miles de chilenos se reunieron hoy para conmemorar el aniversario número 53 del golpe de Estado que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973, cuando el presidente Salvador Allende fue destituido, dando paso a una dictadura de 17 años bajo el mando de Augusto Pinochet.

Desde temprano, en todo el país se llevaron a cabo diversas actividades para recordar la ruptura de la democracia chilena, destacando la ceremonia en el Cementerio General de Santiago, donde se encuentra el mausoleo de la familia Allende.

Durante el acto, el expresidente chileno Gabriel Boric enfatizó la relevancia de mantener viva la memoria histórica: "en tiempos en donde la memoria se intenta silenciar, hay quienes han creído que lo mejor es dar vuelta a la página y olvidar".

Asimismo, Isabel Allende Bussi, ex senadora e hija de Salvador Allende, subrayó: "nada, nunca, puede justificar haber bombardeado La Moneda, haber torturado, perseguido, exiliado y quemado".

En el Estadio Nacional, el más importante de Chile y que durante la dictadura fue utilizado como centro de detención y tortura, se llevaron a cabo actividades culturales que atrajeron a numerosos visitantes a lo largo del día.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 instauró un régimen cívico-militar dictatorial encabezado por Pinochet, que se prolongó hasta 1990.

Según un informe de la Comisión Valech, elaborado en 2011, en Chile hubo 40.018 detenidos por razones políticas durante el régimen militar, de los cuales 3.065 murieron o desaparecieron.