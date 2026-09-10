Morosos: si te llama el banco, por las dudas respondé

Por Adrián Simioni

Si te llama el banco, por las dudas atendé. Eso sí: no compartas códigos ni claves y verificá cualquier propuesta por los canales oficiales. Porque, si tenés una deuda que no podés pagar, en una de esas hay una oferta para empezar a arreglar las cosas.

Lo están diciendo los propios bancos. Esta semana, representantes de las cámaras bancarias, de las fintech y de las billeteras virtuales estuvieron en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Fueron a explicar cómo están afrontando la morosidad y dejaron un mensaje que me llamó la atención: en muchos casos les cuesta encontrar a sus clientes para ofrecerles una salida.

Los llaman y no les responden.

Claro que mucha gente empezó a correrse del acreedor. Cuando las deudas abruman y las llamadas se acumulan, dejar de atender se vuelve una reacción bastante comprensible. Hay personas que han denunciado contactos con sus familiares y situaciones que viven como un apriete, una persecución o un hostigamiento.

Pero ahora las entidades sostienen que también están tratando de comunicarse para negociar. Y dicen que ya avanzaron bastante en la reestructuración o la refinanciación de esas deudas.

Uno de los que expuso fue Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que reúne a empresas que prestan servicios financieros mediante la tecnología. Durante su presentación abordó la morosidad y las alternativas de acompañamiento a quienes tienen dificultades para pagar.

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Biocca afirmó que, de los 2,4 millones de personas con algún grado de irregularidad en el sector, el 90% ya tenía un esquema de refinanciamiento o asistencia. Según explicó, el objetivo es ofrecerles una salida que les permita seguir construyendo su historial crediticio y evitar que queden truncadas sus posibilidades de acceder al crédito.

Por su parte, ADEBA, una de las cámaras que representan a la banca tradicional, sostuvo que sus entidades ya habían refinanciado las deudas de 500.000 clientes.

Las alternativas varían: en algunos casos se renegocian los intereses; en otros, se extienden los plazos. Incluso hay acuerdos que incluyen quitas de capital y de intereses. Entre los ejemplos aparecen el Banco Nación y el Banco Ciudad. La consultora Eco Go señala al Galicia como la entidad que está liderando estas refinanciaciones.

Y acá hay un dato político que me parece central: los bancos están poniendo las barbas en remojo.

Por un lado, el mensaje del Banco Central es que las entidades deben asumir las pérdidas. Que tendrán que hacerse cargo del riesgo de los créditos que otorgaron, sin esperar un rescate.

Por el otro, en el Congreso hay cerca de medio centenar de propuestas para intervenir sobre el problema del endeudamiento. Y dentro de ese conjunto hay de todo: iniciativas para fijar tasas de interés, frenar embargos y aplicar otras medidas que podrían traer complicaciones para el sistema financiero.

Con esas dos señales sobre la mesa, se entiende mejor el interés de las entidades por llegar a acuerdos. Recuperar una deuda mediante condiciones que el cliente pueda cumplir también les sirve a quienes prestaron la plata.

La discusión política ya está teniendo lugar. Mientras tanto, para alguien que está ahogado por las cuotas, una modificación de los intereses, un plazo más largo o una quita pueden representar una oportunidad importante.

Por eso, si estás en mora y te están llamando, prestá atención y comprobá que el contacto sea auténtico. En una de esas, hay una propuesta que vale la pena escuchar. Puede estar abriéndose una puerta para empezar a salir.