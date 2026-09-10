FOTO: Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Garzón cierra la investigación y eleva a juicio

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- El fiscal Raúl Garzón ha dado un paso significativo en la causa del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 15 años que fue asesinada a finales de mayo en la provincia de Córdoba. Este jueves, Garzón cerró la investigación y elevó el caso a juicio.

Según fuentes cercanas a la investigación, el principal acusado, Claudio Barrelier, enfrentará cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). Esta calificación refleja la gravedad del crimen y la violencia inherente a la situación.

Además de Barrelier, otros cinco individuos también serán juzgados. Se trata de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Esto sugiere que, de alguna manera, estos individuos habrían colaborado o facilitado el encubrimiento del delito.

Un vocero de la causa destacó que "fue una investigación profunda y de alto contenido científico", lo que indica que se han seguido protocolos rigurosos y se han utilizado técnicas avanzadas para esclarecer los hechos. La importancia de este caso radica no solo en la búsqueda de justicia para Agostina, sino también en la lucha contra la violencia de género en la sociedad argentina.