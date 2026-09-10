Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Garzón cierra la investigación y eleva a juicio
El fiscal Raúl Garzón cerró este jueves la investigación por el femicidio de Agostina Vega, elevando el caso a juicio con varios imputados.
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Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- El fiscal Raúl Garzón ha dado un paso significativo en la causa del femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 15 años que fue asesinada a finales de mayo en la provincia de Córdoba. Este jueves, Garzón cerró la investigación y elevó el caso a juicio.
Según fuentes cercanas a la investigación, el principal acusado, Claudio Barrelier, enfrentará cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio). Esta calificación refleja la gravedad del crimen y la violencia inherente a la situación.
Además de Barrelier, otros cinco individuos también serán juzgados. Se trata de Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes enfrentan cargos por encubrimiento agravado. Esto sugiere que, de alguna manera, estos individuos habrían colaborado o facilitado el encubrimiento del delito.
Un vocero de la causa destacó que "fue una investigación profunda y de alto contenido científico", lo que indica que se han seguido protocolos rigurosos y se han utilizado técnicas avanzadas para esclarecer los hechos. La importancia de este caso radica no solo en la búsqueda de justicia para Agostina, sino también en la lucha contra la violencia de género en la sociedad argentina.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con la investigación?
El fiscal Raúl Garzón cerró la investigación por el femicidio de Agostina Vega y elevó el caso a juicio.
¿Quién es el principal acusado?
El principal acusado es Claudio Barrelier, quien enfrentará cargos por homicidio triplemente calificado.
¿Qué otros imputados hay?
Además de Barrelier, cinco personas serán juzgadas por encubrimiento agravado.
¿Cuándo ocurrió el asesinato?
Agostina Vega fue asesinada a fines de mayo en la provincia de Córdoba.
¿Cómo fue la investigación?
La investigación fue calificada como profunda y de alto contenido científico por un vocero de la causa.
[Fuente: Noticias Argentinas]